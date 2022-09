PlayStation Store, nuove offerte settimanali: fino all’86% in meno sugli Assassin’s Creed più amati

PlayStation Store ha appena svelato nuove interessantissime promozioni settimanali per i fan di Assassin’s Creed: l’ultima trilogia più amata di casa Ubisoft è infatti disponibile con sconti davvero imperdibili.

La nuova offerta del negozio digitale di casa Sony è infatti dedicata interamente alla trilogia open world della saga, che include naturalmente anche l’amatissimo Assassin’s Creed Valhalla (se preferite l’edizione fisica, potete recuperarla in offerta anche su Amazon).

Queste grandi promozioni digitali vi permetteranno di acquistare tre grandi giochi e i loro rispettivi contenuti con sconti fino all’86%, sostituendo presto l’interessante offerta dedicata a Sifu.

Si tratta dunque di un’ottima occasione per recuperare Assassin’s Creed Origins, Odyssey e Valhalla, compresi i loro rispettivi Season Pass e l’espansione L’Alba del Ragnarok, a prezzi vantaggiosi su PS5 e PS4.

PlayStation Store ha deciso di proporre Assassin’s Creed Origins a meno di 10 euro: potrete infatti acquistarlo a soli 9,79€, grazie al generosissimo sconto dell’86%.

In alternativa potrete recuperare Odyssey a soli 13,99€, meno di 15 euro, grazie allo sconto dell’80%. Anche i loro rispettivi Season Pass saranno scontati del 70% e del 60%, rappresentando così un’occasione da cogliere al volo per gli appassionati.

Non potevano poi mancare naturalmente gli sconti dedicati a Valhalla: troverete il gioco base scontato del 67% a soli 23,09€, con il suo rispettivo Season Pass scontato del 50%.

Inoltre, troverete offerte dedicate all’espansione L’Alba del Ragnarok: potrete acquistarla separatamente a 19,99€, con una riduzione di prezzo del 50%, oppure acquistare Assassin’s Creed Valhalla Ragnarok Edition, che include gioco base e l’espansione, a 34,99€.

Tutte le offerte termineranno ufficialmente giovedì 15 settembre 2022 alle ore 00.59: potete consultare tutti i dettagli della promozione settimanale di PlayStation Store direttamente dalle vostre console o, in alternativa, dal vostro browser al seguente indirizzo.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che è ancora disponibile la promozione «Divertimento Continuo»: troverete sconti fino all’80% sui titoli completi più amati dello Store.

Inoltre, se siete alla ricerca delle offerte più convenienti di PlayStation Store, abbiamo segnalato per voi i migliori giochi in sconto a meno di 10 euro per PS5 e PS4.

Non dimenticatevi inoltre di tenere d’occhio la vostra console next-gen: proprio pochissimi istanti fa, Sony ha confermato che da oggi sarà disponibile l’aggiornamento 6.0 di PS5.