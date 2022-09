PlayStation Store svela la nuova offerta settimanale: è un picchiaduro impegnativo

PlayStation Store ha svelato una nuova offerta settimanale che farà le gioie di chi è alla ricerca di sfide impegnative: si tratta infatti di una recente esclusiva console che ha conquistato il pubblico.

La nuova offerta settimanale è infatti dedicata a Sifu, il picchiaduro a scorrimento che ha messo a dura prova la determinazione di tantissimi giocatori, fornendo allo stesso tempo un’esperienza davvero appagante (lo trovate in offerta anche su Amazon, se preferite l’edizione fisica).

Si tratta di una promozione annunciata in contemporanea con il «Divertimento Continuo» di PS Store, attualmente impegnato a offrire le migliori esperienze videoludiche complete e con sconti fino all’80%.

L’offerta della settimana dedicata a Sifu vi permetterà di acquistare il titolo realizzato da Sloclap con uno sconto del 30% sul prezzo finale, valido sia per l’edizione standard che premium del titolo.

Questo significa che a partire da questo momento potrete acquistare Sifu a soli 27,99€ o, in alternativa, a soli 34,99€ con l’edizione Premium, che include anche artbook e colonna sonora in formato digitale.

Ricordiamo che questo picchiaduro a scorrimento narrerà la storia di un giovane allievo di Kung Fu in cerca di vendetta, ma con solo un giorno di tempo a disposizione per affrontare innumerevoli nemici.

Sarà fondamentale non commettere mai errori e non finire con l’essere sconfitti in battaglia, altrimenti il nostro protagonista invecchierà fino a non poter più tornare in vita: un aspetto molto interessante di un gameplay che offre un ampio livello di sfida, per chiunque oserà affrontarlo.

L’offerta resterà disponibile su PlayStation Store fino a giovedì 8 settembre alle ore 00.59 locali: trovate tutti i dettagli della promozione direttamente dalle vostre console o, in alternativa, tramite i seguenti link ufficiali:

Nel frattempo, cogliamo l’occasione per segnalarvi importanti novità per gli utenti abbonati: Sony ha infatti svelato i nuovi giochi gratis in arrivo per PS Plus Essential e ben 17 nuovi arrivi per gli abbonamenti Extra e Premium.