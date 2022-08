PlayStation Store, arriva il “Divertimento Continuo”: fino all’80% sui giochi completi più amati

PlayStation Store ha appena svelato una nuova interessante promozione dedicata a chi non vuole perdersi neanche un istante dei propri giochi preferiti: da questo momento sono infatti disponibili le offerte «Divertimento Continuo», dedicate alle edizioni speciali e ai DLC più amati.

Le offerte Extended Play sono infatti pensate per allungare le vostre esperienze di gioco: sarà dunque possibile trovare sia raccolte come GTA Trilogy (che trovate in offerta anche su Amazon), edizioni Deluxe o complete e diversi contenuti aggiuntivi.

Proprio la saga di GTA è infatti uno dei grandi protagonisti di questa nuova promozione: potrete risparmiare il 50% sia sull’edizione next-gen del quinto capitolo che sulla trilogia rimasterizzata.

In alternativa, potrete approfittare di uno sconto del 58% sulla versione Premium disponibile su PS4, ma giocabile naturalmente anche in retrocompatibilità sulle console di ultima generazione.

Potrete anche trovare in offerta anche i migliori giochi standard selezionati appositamente, tra i quali segnaliamo anche il recentissimo The Quarry, l’avventura interattiva horror di Supermassive Games: potrete acquistare le edizioni PS5 e PS4 con uno sconto del 33%.

Un’altra segnalazione interessante per gli amanti dei giochi di corsa è indubbiamente l’offerta dedicata a F1 22, l’ultima simulazione del campionato automobilistico più seguito al mondo che potrà essere già vostro con uno sconto del 35%.

Consultando l’ampio catalogo di offerte sarete inoltre in grado di trovare sconti incredibilmente vantaggiosi sui titoli più amati degli scorsi anni, ora disponibili in versioni complete: un esempio è la Tekken 7 Definitive Edition, che oggi può essere vostra con una generosa riduzione di prezzo dell’80%.

Di seguito troverete una nostra selezione con le migliori offerte disponibili su PlayStation Store, ma vi invitiamo a consultare tutte direttamente dal vostro browser al seguente indirizzo o, in alternativa, direttamente dal negozio digitale su console:

Outriders Worldslayer — 25% di sconto

— 25% di sconto Grand Theft Auto: The Trilogy — 50% di sconto

— 50% di sconto The Quarry — 33% di sconto

— 33% di sconto F1 22 — 35% di sconto

— 35% di sconto Red Dead Redemption 2 — 60% di sconto

— 60% di sconto WWE 2K22 — 58% di sconto

— 58% di sconto Grand Theft Auto V (PS5) — 50% di sconto

— 50% di sconto Marvel’s Spider-Man GOTY — 60% di sconto

— 60% di sconto Bundle Uncharted 4 e L’Eredità Perduta — 50% di sconto

— 50% di sconto LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Deluxe — 30% di sconto

— 30% di sconto Devil May Cry 5 Special Edition — 50% di sconto

— 50% di sconto Far Cry 6 — 60% di sconto

— 60% di sconto Batman: Arkham Collection — 70% di sconto

— 70% di sconto Ghostwire: Tokyo — 50% di sconto

— 50% di sconto Resident Evil Village — 25% di sconto

— 25% di sconto Tekken 7 Definitive Edition — 80% di sconto

Tutte le nuove offerte di PlayStation Store saranno disponibili fino a mercoledì 14 settembre alle ore 23:59 locali: avete dunque due settimane di tempo per approfittare di queste grandi promozioni.

E se siete alla ricerca di ulteriori offerte, vi ricordiamo che avete ancora poche ore di tempo per acquistare in offerta le espansioni di Destiny 2. Inoltre, ancora per pochi giorni potrete ancora approfittare dei migliori giochi dell’estate disponibili a meno di 20 euro su PS Store.