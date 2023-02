PlayStation Store, la nuova offerta settimanale celebra la serie TV del momento

Anche questo mercoledì, PlayStation Store ha deciso di rinnovare la propria line-up di offerte con una nuova promozione settimanale, questa volta dedicata ai videogiochi che hanno ispirato la serie TV del momento.

Naturalmente, non possiamo che parlare di The Last of Us: nello specifico, ci riferiamo alla prima storica avventura di Ellie e Joel, disponibile sullo store sia in edizione remastered che con il remake esclusivo per PS5 (se preferite le edizioni fisiche, trovate Part I in sconto su Amazon).

La nuova promozione sostituirà ufficialmente lo sconto settimanale dedicato a Cyberpunk 2077: se volete approfittarne, vi ricordiamo che tra poche ore non sarà più disponibile a prezzo ridotto.

Come segnalavamo in apertura, grazie ai nuovi sconti di PlayStation Store potrete risparmiare cifre importanti su The Last of Us Part I e The Last of Us Remastered, con offerte fino al 50% su entrambi i prodotti.

Sfortunatamente, il sequel Part II non è stato incluso come parte dell’offerta: i nuovi sconti settimanali intendono dunque offrire l’occasione di scoprire il primo viaggio di Ellie e Joel, in concomitanza dell’omonima serie TV prodotta da HBO.

The Last of Us Remastered potrà essere vostro a soli 9.99€, grazie allo sconto del 50%, ma se preferite godervi la prima avventura ricreata con gli standard di ultima generazione allora potrete acquistare Part I a 59,99€, con una riduzione di prezzo del 25%.

In alternativa, potrete acquistare anche la rispettiva edizione Digital Deluxe a 63,99€ invece di 89,99€: questa versione include, oltre al gioco base, anche l’accesso anticipato a diverse skin e potenziamenti di gioco.

L’offerta settimanale di PlayStation Store sarà disponibile fino a giovedì 16 febbraio alle ore 00:59, mentre dal prossimo mercoledì dovrebbe essere svelata una nuova promozione a tempo. Di seguito, potrete consultare voi stessi tutti i dettagli dei nuovi sconti:

