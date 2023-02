Sconti PlayStation Store: i migliori videogiochi a meno di 20 euro «scelti dai critici»

L’ultima promozione settimanale di PlayStation Store ci ha permesso di scoprire tantissime nuove offerte sui videogiochi più premiati e apprezzati non solo dai fan, ma anche dalla stampa specializzata.

Le offerte appositamente intitolate «La scelta dei critici» sono infatti dedicate a tutti quei titoli che si sono rivelati imperdibili per ogni appassionato che si rispetti, presentando anche offerte molto interessanti a meno di 20 euro (trovate una gift card dedicata su Amazon).

Dopo avervi già segnalato tutti i migliori giochi in offerta disponibili con la nuova promozione, questa volta abbiamo dunque deciso di restringere ulteriormente il campo, concentrandoci invece sulle migliori perle disponibili a costi ridotti.

Esistono infatti numerosi titoli che potete acquistare a meno di 20 euro e che ogni fan PlayStation non dovrebbe lasciarsi scappare, non solo in termini di esclusive come Horizon Zero Dawn Complete Edition, ma anche con titoli come Hades, vincitore di numerosi premi come Gioco dell’Anno 2021.

Di seguito troverete dunque una nostra selezione parziale con i migliori giochi che potete acquistare a meno di 20 euro su PlayStation grazie a «La scelta dei critici», che rappresenta però solo una piccolissima parte delle offerte disponibili:

Migliori giochi a meno di 20 euro su PlayStation Store

Batman: Arkham Collection a 13,79€ (anziché 59,99€) – Sconto del 77%

a 13,79€ (anziché 59,99€) – Sconto del 77% Bloodborne: Game of the Year Edition a 17,49€ (anziché 34,99€) – Sconto del 50%

a 17,49€ (anziché 34,99€) – Sconto del 50% Control Ultimate Edition a 13,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 65%

a 13,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 65% Grand Theft Auto V: Premium Edition a 14,69€ (anziché 34,99€) – Sconto del 58%

a 14,69€ (anziché 34,99€) – Sconto del 58% Hades a 16,24€ (anziché 24,99€) – Sconto del 35%

a 16,24€ (anziché 24,99€) – Sconto del 35% Horizon Zero Dawn Complete Edition a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Mass Effect Legendary Edition a 17,49€ (anziché 69,99€) – Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) – Sconto del 75% Neon White a 19,99€ (anziché 24,99€) – Sconto del 20%

a 19,99€ (anziché 24,99€) – Sconto del 20% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (anziché 59,99€) – Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) – Sconto del 67% Resident Evil Village a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50%

Se volete scoprire nel dettaglio tutti i giochi disponibili a meno di 20 euro in questa imperdibile promozione di PlayStation Store, potete controllarli accuratamente facendo clic sul seguente indirizzo.

Vi consigliamo però di non indugiare troppo e di affrettarvi: la promozione terminerà infatti il 16 febbraio alle ore 00:59. Significa che avrete poco più di una settimana di tempo per approfittare di questi generosi sconti.

Ma non solo: vi ricordiamo che è attualmente disponibile la nuova offerta della settimana, grazie alla quale potrete acquistare Cyberpunk 2077 a un prezzo imbattibile.

Inoltre, se siete abbastanza fortunati, potreste essere perfino stati scelti per approfittare di uno speciale buono sconto da utilizzare su PlayStation Store grazie alla PS App ufficiale.