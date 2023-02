PlayStation Store, arrivano i nuovi sconti fino all’81% su oltre 1300 prodotti: ecco i migliori

PlayStation Store ha appena svelato le nuove imperdibili offerte settimanali, con tantissime produzioni di terze parti disponibili per PS5 e PS4 e scontate fino all’81% per un periodo di tempo limitato.

La nuova promozione è interamente dedicata ai PlayStation Indies, con oltre 1300 prodotti indipendenti a prezzi imperdibili: un’ottima occasione per scoprire tante perle nascoste, risparmiando qualcosa per il vostro portafogli virtuale (trovate gift card dedicate su Amazon).

Si tratta di una nuova serie di offerte che accompagneranno i giochi in sconto «scelti dai critici»: in questo caso troverete dunque delle produzioni minori, ma che non per questo dovrebbero essere ignorate.

Ad esempio, vogliamo segnalarvi l’interessante promozione dedicata a Sifu: il picchiaduro che metterà a dura prova le vostre capacità oggi può essere vostro a soli 25,99€, grazie allo sconto del 35%.

Un altro esempio che vale la pena di sottolineare è il divertentissimo Untitled Goose Game, la rivelazione che vi permetterà di interpretare una fastidiosissima oca e che oggi potrà essere vostra con il 50% di sconto.

Tra le offerte più generose segnaliamo invece Warhammer Vermintide 2, un avvincente cooperativo fino a 4 giocatori ambientato nell’omonimo universo dark fantasy e che potrete acquistare con un imperdibile riduzione di prezzo dell’80%.

Di seguito vi segnaleremo i migliori sconti sugli indie di PlayStation Store, selezionati appositamente da noi: se volete però consultare tutte le offerte su oltre 1300 prodotti, potete dirigervi al seguente indirizzo.

Baldur’s Gate: Dark Alliance II a 28,79€ (anziché 35,99€) – Sconto del 20%

a 28,79€ (anziché 35,99€) – Sconto del 20% Bud Spencer & Terence Hill: Slaps And Beans a 3,79€ (anziché 19,99€) – Sconto dell’81%

a 3,79€ (anziché 19,99€) – Sconto dell’81% DayZ a 29,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 40%

a 29,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 40% Evil Genius 2: World Domination a 15,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 60% Maneater a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 50% Martha Is Dead a 17,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 40%

a 17,99€ (anziché 29,99€) – Sconto del 40% Mount & Blade II: Bannerlord a 34,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 30%

a 34,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 30% Nobody Saves the World a 14,99€ (anziché 24,99€) – Sconto del 40%

a 14,99€ (anziché 24,99€) – Sconto del 40% Sifu a 25,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 35%

a 25,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 35% The Medium a 27,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 44%

a 27,99€ (anziché 49,99€) – Sconto del 44% The Pathless a 17,49€ (anziché 34,99€) – Sconto del 50%

a 17,49€ (anziché 34,99€) – Sconto del 50% Twelve Minutes a 14,99€ (anziché 24,99€) – Sconto del 40%

a 14,99€ (anziché 24,99€) – Sconto del 40% Untitled Goose Game a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Warhammer: Vermintide 2 a 5,99€ (anziché 29,99€) – Sconto dell’80%

a 5,99€ (anziché 29,99€) – Sconto dell’80% What Remains of Edith Finch a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%

Tutte le nuove offerte di PlayStation Store resteranno valide fino a giovedì 23 febbraio alle ore 00.59: significa che avrete circa due settimane di tempo, come di consueto, per approfittare di queste e tante altre occasioni.

Se siete invece alla ricerca di ulteriori giochi imperdibili a prezzi ancora più ridotti, abbiamo segnalato per voi i migliori giochi della critica attualmente scontati a meno di 20 euro. Inoltre, vi ricordiamo che avete ancora pochissime ore di tempo per approfittare dello sconto settimanale dedicato a Cyberpunk 2077.