PS Store, la nuova offerta settimanale è dedicata a Cyberpunk 2077: ecco i dettagli

PS Store ha appena svelato la nuova imperdibile offerta della settimana, particolarmente interessante per i fan di CD Projekt: l’ultimo gioco in promozione è infatti Cyberpunk 2077, l’avvincente RPG ambientato a Night City.

L’ultima fatica di CD Projekt è dunque disponibile con un generoso sconto in versione digitale, che include le versioni PS5 e PS4 in un unico bundle al 50% di sconto (se preferite l’edizione fisica, potete recuperarla su Amazon).

Un’occasione davvero imperdibile per i fan curiosi di provare l’ultima avventura, soprattutto in vista di un’espansione che è già stata annunciata essere la più grande di sempre per lo studio, superando perfino l’imponente Blood and Wine di The Witcher 3.

Grazie alla nuova offerta settimanale di PS Store, potrete assicurarvi Cyberpunk 2077 a soli 24,99€, contro i 59,99€ solitamente proposti e con un risparmio di ben 25 euro sul prezzo finale.

In questo GDR open world diventerete dei mercenari fuorilegge cyberpunk, impegnati in una dura per la sopravvivenza e dove saranno le vostre scelte a plasmare la storia e il finale che otterrete.

Grazie all’aggiornamento per le console di nuova generazione, potrete esplorare Night City su PS5 con nuove caratteristiche di gioco e una grafica migliorata, il tutto senza dover spendere un centesimo in più, dato che il pacchetto include entrambe le edizioni del gioco.

Inoltre, se siete abbonati a PlayStation Plus Premium, vi ricordiamo che potete perfino accedere a una prova gratuita di ben 5 ore prima di procedere all’eventuale acquisto.

Potete acquistare Cyberpunk 2077 su PS Store effettuando una ricerca direttamente nel negozio digitale sulle vostre console o, in alternativa, direttamente dal vostro browser facendo clic al seguente indirizzo: trattandosi di una semplice offerta settimanale, lo sconto terminerà già a partire da giovedì 9 febbraio. Dal prossimo mercoledì, invece, dovrebbe essere svelata una nuova proposta a tempo sullo store.

A tal proposito, ricordiamo che restano ancora pochissime ore per poter acquistare l’ultima offerta settimanale, dedicata agli amanti dell’oceano e che sarà presto rimpiazzata definitivamente dall’ultima avventura di CD Projekt. Inoltre, nella giornata odierna sono stati svelati anche numerosi nuovi sconti «scelti dalla critica»: abbiamo riepilogato per voi i migliori giochi che potete acquistare in offerta.