PlayStation Store ha venduto un classico PS1 per… 10mila dollari

Con il lancio del nuovo PS Plus negli Stati Uniti, su PlayStation Store sono arrivati anche alcuni dei più grandi classici PS1, che in determinati casi possono essere acquistati anche separatamente e senza aver bisogno di un abbonamento.

Uno dei grandi classici più apprezzati disponibili nel catalogo è sicuramente Tekken 2, il secondo episodio della popolare saga picchiaduro (potete acquistare Tekken 7 in bundle a soli 20 euro su Amazon), proposto però a un prezzo decisamente inaspettato.

Pur essendo tecnicamente attualmente previsto in esclusiva su PlayStation Plus Premium, durante le prime ore di lancio gli utenti hanno segnalato un evento davvero particolare: Tekken 2 è stato infatti proposto in vendita per circa 10mila dollari.

Sebbene si tratta di un capolavoro ancora oggi apprezzato dalla community del celebre franchise picchiaduro di Bandai Namco, il prezzo appare decisamente fuori portata e ha scatenato una comprensibile ilarità tra molti fan.

Considerando che il normale prezzo proposto per un gioco PS1 è infatti di 9.99 dollari, è plausibile immaginare che ci sia stato un errore nel digitare il prezzo, che è così arrivato a costare ben 9999 dollari complessivi.

I can't belive it's actually real pic.twitter.com/c2Y4Gr1sOS — Matt #readNotyouridol (@GamiBeep) June 13, 2022

L’errore non è passato inosservato nemmeno a Katsuhiro Harada, il celebre director e producer della serie, che ha commentato il curioso errore con un commento divertente in cui fa i «complimenti» a Sony:

«Che prezzo meraviglioso Sony!»

WHAT A MARVELOUS PRICE SONY https://t.co/dGoKPdwmD7 — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) June 14, 2022

Fortunatamente, sembra che nel frattempo PlayStation Store si sia accorta dell’errore: attualmente non è infatti più possibile acquistarlo, ma viene semplicemente segnalato che il picchiaduro è incluso gratuitamente nel nuovo PS Plus.

Ci auguriamo naturalmente che nessun giocatore abbia deciso di spendere tale cifra per Tekken 2: per quanto sia certamente un picchiaduro ideale per i fan nostalgici, si tratta di una somma di denaro che sarebbe meglio investire in altri prodotti.

