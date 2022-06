PlayStation Store svela i giochi più scaricati di maggio, e sono strani

Come ogni mese, PlayStation Store comunica le classifiche dei videogiochi più scaricati del mese attraverso lo store digitale di PlayStation.

Un mese che, tra le tantissime uscite, ha visto anche l'arrivo del videogioco ispirato ad Evil Dead tra le uscite da tenere d'occhio.

Un titolo di cui vi abbiamo parlato di recente nella nostra recensione, un esperimento davvero audace nel proporre lo storico film di Sam Raimi in chiave videoludica.

Lo store digitale è anche invaso da sconti in questi giorni, con una serie di offerte che abbiamo raccolto nella nostra notizia.

In un momento in cui alcune uscite sono state rimandate, di altre bisogna scoprire ancora la data, e in generale c’è un clima di stallo in attesa della next big thing, anche le classifiche subiscono questo strano clima.

I videogiochi più scaricati dal PlayStation Store nel mese di maggio sono stati svelati ovviamente dal blog ufficiale, e ci sono dei nomi strani.

La classifica dei videogiochi PlayStation 4 è dominata da NBA 2K22: il titolo sportivo è il campione assoluto delle classifiche digitali della passata generazione, sia in Europa che negli altri mercati.

E non può mancare GTA V perché, insomma, sono passati solo una marea di anni dall’uscita e giustamente deve vendere ancora un po’:

US/Canada EU 1 NBA 2K22 NBA 2K22 2 Minecraft Minecraft 3 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V 4 MLB The Show 22 The Forest 5 Red Dead Redemption 2 The Witcher 3: Wild Hunt 6 ELDEN RING Star Wars Battlefront II 7 Evil Dead: The Game Red Dead Redemption 2 8 The Forest Marvel’s Spider-Man 9 Injustice 2 The Sims 4 10 Batman: Arkham Knight The Crew 2

La classifica PlayStation 5 è invece più interessante. C’è una grande varietà di nomi e, soprattutto, una differenza tra i primi in classifica nei due mercati.

Eccola:

US/Canada EU 1 Evil Dead: The Game NBA 2K22 2 NBA 2K22 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga 3 ELDEN RING Star Wars Jedi: Fallen Order 4 MLB The Show 22 Sniper Elite 5 5 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Evil Dead: The Game 6 Star Wars Jedi: Fallen Order ELDEN RING 7 Ghostwire: Tokyo It Takes Two 8 Sniper Elite 5 The Stanley Parable: Ultra Deluxe 9 Salt and Sacrifice Assassin’s Creed Valhalla 10 Trek To Yomi FAR CRY 6

Come potete vedere, è proprio Evil Dead: The Game a dominare la classifica dei giochi più scaricati su PS5 negli USA e in Canada, mentre l’Europa premia ancora NBA 2K22.

Sintomo di un periodi sicuramente stravagante, mentre attendiamo di sapere qualcosa dei grandi nomi in arrivo: come God of War Ragnarok.

Il cui capitolo precedente è invece tra i giochi gratis del PlayStation Plus, insieme ad altri titoli molto interessanti.