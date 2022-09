PlayStation Store, grandi sconti fino all’80% sui «Giochi di successo»: ecco i migliori

PlayStation Store ha inaugurato una nuova promozione che i fan non dovrebbero lasciarsi scappare: sono infatti ufficialmente disponibili gli sconti dedicati ai «Giochi di successo», ovvero tutti quei titoli, esclusivi e non, che hanno incassato ottime vendite e il consenso del pubblico.

Tra i nuovi sconti sono anche disponibili esclusive particolarmente recenti, come Gran Turismo 7 (se preferite le edizioni fisiche, lo trovate in sconto su Amazon), oltre alle più amate produzioni di terze parti con generosi sconti fino all’80%.

La nuova promozione si aggiunge dunque alla nuova offerta settimanale dedicata a un grande ritorno dagli anni ’80, imperdibile per tutti i più grandi fan delle Tartarughe Ninja.

Il già citato Gran Turismo 7 è sicuramente uno dei protagonisti assoluti della nuova offerta di PlayStation Store: potrete acquistarlo con uno sconto del 29% su PS4, 25% su PS5 o 20% scegliendo la 25th Anniversary Deluxe Edition.

Non si tratta però dell’unica esclusiva PlayStation presente sul catalogo: tra i tanti giochi in offerta segnaliamo infatti, solo per fare alcuni nomi, anche Ghost of Tsushima Director’s Cut, Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Ghostwire Tokyo Deluxe Edition: l’ultima produzione Bethesda è disponibile con il 50% di sconto, mentre le esclusive PlayStation Studios potranno essere vostre al 31% in meno.

Come già segnalato in apertura, sarà poi possibile acquistare a prezzi imperdibili le produzioni di terze parti più interessanti, come per esempio, solo per citare alcune delle produzioni più importanti, GTA V, Dying Light 2, Cyberpunk 2077 e Assassin’s Creed Valhalla.

Sono poi disponibili tante produzioni scontate con un generosissimo prezzo ridotto dell’80%, tra le quali non possiamo non segnalarvi The Witcher 3 GOTY Edition, un’esperienza open world che ogni appassionato di giochi di ruolo dovrebbe recuperare.

Al seguente indirizzo potrete consultare comodamente la lista completa con tutti i giochi in offerta: di seguito vi riepilogheremo invece i migliori sconti sui «Giochi di successo» di PlayStation Store, selezionati dalla nostra redazione.

Gran Turismo 7 (PS5 + PS4) — 25% di sconto

— 25% di sconto Grand Theft Auto V (PS5 + PS4) — 67% di sconto

— 67% di sconto Ghost of Tsushima Director’s Cut — 31% di sconto

— 31% di sconto Ghostwire: Tokyo Deluxe Edition — 50% di sconto

— 50% di sconto Dying Light 2 Stay Human — 40% di sconto

— 40% di sconto LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker — 30% di sconto

— 30% di sconto Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition — 31% di sconto

— 31% di sconto WWE 2K22 Bundle cross-gen — 50% di sconto

— 50% di sconto Cyberpunk 2077 — 50% di sconto

— 50% di sconto Sniper Elite 5 — 30% di sconto

— 30% di sconto Assassin’s Creed Valhalla – Complete Edition — 65% di sconto

— 65% di sconto Far Cry 6 Ultimate Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — 65% di sconto

— 65% di sconto Star Wars Jedi: Fallen Order — 80% di sconto

— 80% di sconto The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition — 50% di sconto

— 50% di sconto The Witcher 3: Wild Hunt – GOTY Edition — 80% di sconto

Naturalmente questo è solo un assaggio delle tante offerte disponibili su PlayStation Store: avete circa due settimane di tempo per poterne approfittare, dato che termineranno giovedì 29 settembre alle ore 00:59.

Se siete alla ricerca di ulteriori titoli a prezzi imbattibili, abbiamo segnalato per voi anche i migliori giochi in sconto su PlayStation Store a meno di 15 euro.

Inoltre, vi ricordiamo di non lasciarvi scappare un grande regalo sullo store: un DLC di un’esclusiva PlayStation è diventato ufficialmente gratis.