PlayStation Store, nuovo bonus gratis disponibile a sorpresa per un’esclusiva

A partire da oggi, gli utenti PlayStation Store possono accedere a un nuovo regalo gratis a sorpresa per un’esclusiva PlayStation: si tratta di un bonus precedentemente disponibile con i pre-order di inFamous First Light, ma che adesso può essere scaricato da tutti gli utenti.

Si tratta dunque di un nuovo omaggio offerto dagli autori di Ghost of Tsushima (trovate la Director’s Cut in sconto su Amazon) per l’espansione stand-alone di inFamous Second Son, che segue un ulteriore bonus arrivato negli scorsi mesi.

Sucker Punch aveva infatti deciso di offrire un DLC proprio per il capitolo principale, anche in questo caso legato a precedenti pre-order e che diventa disponibile per tutti i giocatori.

Da questo momento potrete dunque scaricare un nuovo costume per Fetch, ispirato al D.U.P. di inFamous First Light e senza alcun costo aggiuntivo: basterà soltanto essere in possesso di un account su PlayStation Store.

L’annuncio arriva direttamente dagli stessi sviluppatori, che comunicano come proprio da oggi sia possibile accedere al nuovo costume gratuito per tutti gli utenti, senza che sia necessario effettuare alcun acquisto.

Fetch’s D.U.P. outfit for inFAMOUS First Light (previously available as a pre-order bonus) is also now available on PlayStation Store at no charge. — Sucker Punch Productions Ghost of Tsushima (@SuckerPunchProd) September 12, 2022

Si tratta dunque di un semplice costume equipaggiabile, che prima era però accessibile soltanto a pochi giocatori: il team di inFamous ha però deciso di renderlo ufficialmente disponibile anche per chi potrebbe decidere di giocarci adesso per la prima volta.

Per scaricare ufficialmente il costume D.U.P. per Fetch di inFamous First Light, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale del DLC e aggiungerlo alla vostra raccolta: una volta completata l’operazione, potrete iniziare immediatamente a scaricarlo sulle vostre console.

La promozione non ha alcuna data di scadenza e potrete riscattarla quando vorrete: un gradito omaggio per i fan di inFamous o per chi non vede l’ora di poter iniziare la saga per la prima volta.

Un franchise che, purtroppo, non sembra essere destinato a tornare a breve: Sucker Punch ha infatti ammesso che i loro progetti futuri sono così importanti da non permettergli di rivisitare inFamous o Sly Cooper.

Nel frattempo, Ghost of Tsushima si è rivelato così popolare da meritarsi anche un adattamento cinematografico, che potrebbe dimostrarsi il più fedele di sempre per i videogiochi.