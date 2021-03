PlayStation Store, svelata la nuova offerta della settimana

PlayStation Store ha lanciato una nuova offerta della settimana, che vi permetterà di risparmiare su un gioco per i prossimi sette giorni.

Il gioco in promozione è Mortal Kombat 11 Ultimate, la versione definitiva del picchiaduro di NetherRealm Studios.

La versione Ultimate è disponibile sia per PS4 che per PS5 in un unico pacchetto, fino al 17 marzo con uno sconto sostanziale.

I giocatori interessati al picchiaduro potranno portarselo a casa su PlayStation Store con un price cut del 50% sino alla prossima settimana.

Questo vuol dire che Mortal Kombat 11 Ultimate vi costerà soltanto 29,99 euro in luogo dei canonici 59,99 euro.

La nuova edizione comprende i Kombat Pack 1 e 2 e l’espansione Aftermath, oltre ad una serie di miglioramenti progettati per la next-gen.

Una buona notizia per gli amanti dei film anni ’80 è che l’ultimo pacchetto aggiuntivo include nientemeno che Rambo, interpretato da Sylvester Stallone anche in questa versione digitale.

Non si tratta, tuttavia, della sola offerta ora in corso su PlayStation Store per entrambe le console di Sony.

Il negozio online ha ora attiva una promozione su una selezione di titoli ritenuti essenziali per la piattaforma.

Inoltre, a partire da oggi, i giocatori possono fare loro alcuni dei migliori sequel e prequel a prezzi sensibilmente ridotti.