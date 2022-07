Il PS Blog italiano avrebbe anticipato nuovi classici in arrivo (sì, c’è Dino Crisis)

Il post sul blog italiano relativo alle uscite PlayStation Plus di luglio ha annunciato tre titoli extra in arrivo su PlayStation Plus Premium, tra cui il classico survival horror Dino Crisis di Capcom.

La nuova versione dell’abbonamento Sony, che trovate anche su Amazon, offre tra la varie cose anche alcuni grandi classici del passato.

Nonostante il listino prezzi abbia però fatto discutere, i giocatori non vedono l’ora di mettere mano a tante vecchie glorie, alcune delle quali davvero leggendarie.

Oggi Sony ha infatti annunciato la lineup di PlayStation Plus per il mese di luglio, con in testa il gioco Stray, Final Fantasy VII Remake Intergrade e Marvel’s Avengers.

Il post sul blog italiano elencava tutti gli stessi titoli, sebbene – come notato dall’utente Twitter Nibellion (via GameSpot) – la versione italiana elencava altri tre giochi retrò: Dino Crisis per PlayStation 1, Ridge Racer 2 e Soulcalibur: Broken Destiny per PSP.

Il post sul blog italiano è stato poi aggiornato e i titoli sono stati rimossi, lasciando solo No Heroes Allowed e LocoRoco Midnight Carnival.

Non è noto il motivo per cui questo annuncio sia apparso solo su quello italiano e da nessun’altra parte: questo potrebbe significare che i titoli inseriti per errore arriveranno su PlayStation Plus Premium con un aggiornamento futuro, sebbene è ancora tutto da vedere.

Dino Crisis ha fatto parlare di sé ultimamente, grazie anche e soprattutto a un bellissimo fan remake in Unreal Engine 5 apparso in queste ore.