PlayStation Plus, arrivano ben 21 titoli nel nuovo catalogo di giochi gratis

Aggiornamento 18.36 Dopo aver pubblicato questa notizia su PlayStation Plus, il blog ufficiale è stato aggiornato, e sono stati eliminati Dino Crisis (PS1), Ridge Racer 2 (PSP) e Soulcalibur: Broken Destiny (PSP) dalla lista dei giochi, come vedrete invece in fondo alla notizia originale.

Notizia originale

Tra le novità di PlayStation Plus ci sono i nuovi tier di abbonamento, i quali offrono diverse selezioni di giochi gratis agli abbonati.

La nuova versione dell’abbonamento Sony, che trovate anche su Amazon, ha discutere anche per questo, tra i tier di prezzo ed i bonus destinati ai giocatori.

Di recente anche un’esclusiva PlayStation 5 è entrata nella selezione dei giochi destinati ai tier Premium ed Extra.

Per gli abbonati a Premium, tra l’altro, c’è la possibilità di godere di una selezione di giochi classici PlayStation, con un listino prezzi che ha fatto discutere.

Gli abbonati PlayStation Plus Premium ed Extra potranno accedere, dal 19 luglio, ad una lista di giochi gratis che potranno giocare liberamente su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Questo catalogo esordisce proprio nel mese di luglio e, come annunciato nel blog ufficiale PlayStation, sembra proprio che ci sarà di che divertirsi.

La selezione vede protagonista l’attesissima avventura felina Stray, che esordisce all’interno del catalogo.

Tra gli altri titoli del catalogo giochi di questo mese troviamo Final Fantasy VII Remake Intergrade, Marvel’s Avengers, ben cinque titoli della saga Assassin’s Creed e due titoli della serie Saints Row.

Gli abbonati PlayStation Plus Premium possono inoltre approfittare di una vasta gamma di titoli classici, come Dino Crisis (PS1) e Ridge Racer 2 (PSP). Anche questi titoli saranno disponibili a partire dal 19 luglio.

Oltre a quelli citati, ecco la lista completa dei giochi gratis in arrivo (inclusi i classici):

Assassin’s Creed Unity | PS4

Assassin’s Creed IV Black Flag | PS4

Assassin’s Creed Rogue Remastered | PS4

Assassin’s Creed Freedom Cry | PS4

Assassin’s Creed: The Ezio Collection | PS4

Saints Row IV: Re-Elected | PS4

Saints Row: Gat out of Hell | PS4

Spirit of the North: Enhanced Edition | PS5

L’era glaciale: La strampalata avventura di Scrat | PS4

Jumanji: Il videogioco | PS4

Paw Patrol on a Roll! | PS4

ReadySet Heroes | PS4

Dino Crisis (PS1)

Ridge Racer 2 (PSP)

Soulcalibur: Broken Destiny (PSP)

No Heroes Allowed! (PSP)

LocoRoco Midnight Carnival (PSP)

I servizi del nuovo PlayStation Plus cominciano ad aumentare finalmente, e in futuro ci sarà anche un videogioco che potrete provare gratis al day one.

In un contesto che potrebbe finalmente dare soddisfazione anche agli appassionati di retrogaming, soprattutto di PlayStation 3.