PlayStation regala un tema gratis da scaricare (davvero importante)

Come forse saprete, giugno è il Pride Month, il mese dedicato alla lotta per l’uguaglianza a cui hanno diritto le persone della comunità LGBTQIA+.

Ovviamente, anche l’industria dei videogiochi ha voluto celebrare questa ricorrenza, da Naughty Dog con il suo The Last of Us passando a Xbox.

Se un gran numero di produttori e sviluppatori hanno quindi già omaggiato il Pride Month, è ora il turno di PlayStation, con un omaggio rivolto alla sua community davvero importante.

Parliamo infatti di un tema dinamico per PlayStation 4 e PS4 Pro da scaricare in maniera del tutto gratuita.

Poco sotto, i codici regionali da immettere nel PlayStation Store per riscattare gratis il Pride Theme 2021:

America GBX2-ELNK-R5KE

Europa (Italia inclusa) XQF7-9JN4-3NQM

Giappone CKDB-GDN3-637B

Corea PDJR-T6NH-B49Q

Altre regioni DQM5-2LNC-T6KL

Al momento il tema non è disponibile per console PlayStation 5, sebbene non è da escludere che possa essere rilasciato nelle prossime ore.

Ma non finisce qui: l’iniziativa PlayStation per il Pride Month continua con un elenco di giochi disponibili PlayStation Store, oltre 50 dei migliori titoli di videogiochi su PlayStation 4 e PlayStation 5, che fanno luce su personaggi, temi ed esperienze LGBTQ+.

Infine, PlayStation ha deciso di lavorare in collaborazione con Gayming Magazine per promuovere la rappresentazione LGBTQ+ e i giochi inclusivi durante tutto il 2021, non solo durante i mesi del Pride.

