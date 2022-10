PlayStation punta tutto su FromSoftware, oltre i videogiochi: «Esploreremo nuove opportunità»

PlayStation è più che consapevole del grande valore di FromSoftware, il talentuoso team autore dei più amati soulslike e che ha già collaborato con Sony per realizzare in esclusiva Bloodborne: una collaborazione che, stando alle ultime parole di Hermen Hulst, è destinata a continuare.

Il recente incredibile successo ottenuto da Elden Ring (trovate la Launch Edition su Amazon) non poteva certamente passare inosservato e ha spinto Sony ad aumentare i propri sforzi economici per investire sul team di sviluppo.

Nelle scorse settimane la casa di PlayStation si è infatti assicurata il 14% delle azioni del gruppo: un investimento su cui è tornato il papà di PS5 in un’intervista rilasciata a Reuters che preannuncia grandi novità.

E no, per il momento non c’è stato alcun annuncio relativo a un’ipotetica rimasterizzazione o patch di Bloodborne, cosa che ha fatto infuriare i fan dopo il leak relativo a una remaster di Horizon Zero Dawn.

Hermen Hulst ha infatti commentato nello specifico proprio l’aumento degli investimenti per FromSoftware, giustificando il tutto con la voglia di tenere aperta ogni possibilità per il futuro:

«Bisogna pensare prima di tutto alle collaborazioni da un punto di vista dello sviluppo videoludico, ma non è impensabile che possiamo esplorare nuove opportunità con le nostre PlayStation Productions».

L’aver citato proprio PlayStation Productions ha naturalmente attirato l’attenzione di fan e addetti ai lavori: questo potrebbe significare che la collaborazione con FromSoftware potrebbe andare ben oltre il semplice sviluppo di videogiochi, ma anche con film e show televisivi.

Naturalmente, uno dei primi indiziati potrebbe essere proprio un adattamento di Bloodborne, trattandosi di un’amatissima esclusiva nata proprio da questa collaborazione, ma non è da escludere che possano essere ideati anche progetti completamente unici.

L’intenzione di Sony è stata sicuramente resa pubblica, ma adesso tocca scoprire cosa potrebbe essere effettivamente in arrivo da questa grande partnership: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

In attesa di ricevere ulteriori novità al riguardo, ricordiamo che è in arrivo la serie televisiva di The Last of Us prodotta da HBO: proprio pochi giorni fa è stato finalmente svelato il primo trailer ufficiale.