I fan di Bloodborne sono infuriati, dopo il leak su Horizon Zero Dawn Remaster

Mentre continuano a rincorrersi voci e conferme su una potenziale remaster di Horizon Zero Dawn su PS5, c’è ancora un’esclusiva Sony che fin dal lancio non è mai stata ottimizzata o convertita, nonostante le incessanti richieste dei fan: stiamo parlando naturalmente di Bloodborne, l’amatissimo soulslike ideato da FromSoftware.

L’esclusiva realizzata dagli autori di Elden Ring (di cui trovate la Launch Edition in sconto su Amazon) non ha infatti mai ricevuto nemmeno una patch next-gen, restando confinata a un lock di 30FPS: nonostante la popolarità del soulslike, né Sony né FromSoftware hanno mai voluto annunciare ulteriori nuove edizioni o miglioramenti.

L’aspetto più curioso della vicenda è che un famoso modder ha già dimostrato, creandola lui stesso, che una patch next-gen di Bloodborne si può realizzare, dichiarando anche che l’engine non ha alcun problema e Sony potrebbe realizzarla in qualunque momento, ma al momento sembra che non ci sia particolare interesse per un’edizione next-gen da parte della casa di PlayStation.

Il presunto reveal dell’edizione rimasterizzata di Horizon Zero Dawn ha dunque gettato nello sconforto numerosi fan, che hanno diffuso sui social media tutta la loro frustrazione e delusione nel vedere il soulslike ignorato ancora una volta.

Una rabbia particolarmente evidente da alcuni dei commenti più popolari presenti su Twitter (via GamesRadar+), che sottolineano come Sony stia rifacendo «tutti i giochi PS4 tranne Bloodborne» e chi sottolinea che a questo punto la compagnia preferirebbe annunciare un sequel di Demon’s Souls, piuttosto che riproporre questa esclusiva.

at this point it feels like we'll get a literal demon's souls 2 before remastered bloodborne — Pope (@punishedpope) October 2, 2022

Altri fan sottolineano che perfino God of War Ragnarok ha più possibilità di ricevere un porting prima del titolo di FromSoftware, naturalmente inteso come una versione PC — e non è nemmeno uscito.

PlayStation will remake God of War Ragnarok before Bloodborne. pic.twitter.com/tKxeJ1CvM7 — Shirrako (@ShirrakoGaming) October 3, 2022

Naturalmente non potevano poi mancare i meme su questa curiosa vicenda, pronti a prendere in giro i fan di Bloodborne delusi dall’ennesimo mancato annuncio di nuove versioni o patch next-gen:

Bloodborne fans right now pic.twitter.com/GrsPLjwfgf — medster101 (@medster101) October 2, 2022

Ovviamente vale la pena di ricordare che non è ancora nemmeno arrivato un annuncio ufficiale da Sony sulla rimasterizzazione di Horizon Zero Dawn, anche se un nuovo leak potrebbe averne confermato l’esistenza insieme a Death Stranding 2.

Ai fan delusi non resta dunque che incrociare le dita in attesa di ulteriori eventuali comunicazioni dai diretti interessati. Curiosamente, ricordiamo che non è la prima volta che i fan hanno manifestato la loro rabbia: era già accaduto in occasione del reveal di God of War su PC.