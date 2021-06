PlayStation, publisher “furioso”: troppo difficile lavorare su PS5

Un publisher indipendente ha espresso il proprio disappunto nei confronti di PlayStation in una serie di tweet che hanno fatto il giro della rete.

Su PS5, la console che ha appena ospitato l’esclusiva Ratchet & Clank Rift Apart, sarebbe troppo difficile emergere come piccola realtà.

La piattaforma PlayStation è stata elogiata in lungo e in largo per le prestazioni da un punto di vista tecnico, ma evidentemente ci sono alcuni aspetti da limare per gli indie.

Questo nonostante Sony abbia lanciato più volte iniziative in direzione della scena indipendente, tra cui PlayStation Indies, cornice nella quale presenta sotto la sua egida produzioni dei team meno noti.

Oh but don't worry. There is a way to guarantee you get featured! All you need to do is spend a VERY reasonable minimum of 25,000 USD to get featuring. Oh and then 30% of your subsequent earnings….

Bargain!

— Iain Garner (@NeonIain) June 30, 2021