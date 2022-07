PlayStation non ha di certo finito con il mercato PC

Sony sta cercando di espandere il reparto PlayStation PC Game Experiences con sviluppatori in grado di portare più giochi PlayStation di una certa importanza su PC.

Nonostante PS5 sia ancora pressoché irreperibile (nel frattempo, potete trovare il DualSense in diverse colorazioni su Amazon), Sony non ha intenzione di distrarsi dal mercato dei giochi per personal computer.

Il percorso che PlayStation sta intraprendendo con grande forza rimarca il fatto che il mondo PC avrà sempre più titoli pubblicati anche su console Sony.

Senza contare che a inizio giugno sono arrivate nuove conferme di altre due esclusive PlayStation che arriveranno su PC.

Come riportato anche su Game Rant, Sony sta cercando di espandere ulteriormente il reparto PlayStation PC assumendo personale, in quanto l’azienda mira a portare le principali esperienze first-party su questa piattaforma ormai ampiamente diffusa.

Precedentemente nota come PlayStation Mobile, PlayStation PC sottolinea l’intenzione di Sony di portare su PC giochi di alto profilo come Marvel’s Spider-Man Remastered e Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Il primo di questi titoli importanti è stato Horizon Zero Dawn Complete Edition di Guerrilla Games, che è diventato un grande successo su PC.

Days Gone di Bend Studio ha fatto il salto su personal computer l’anno scorso, mentre lo scorso gennaio, PlayStation ha rilasciato God of War con tonnellate di elogi da parte dei giocatori di tutto il mondo.

Ora, un nuovo annuncio di lavoro per un direttore della gestione dei prodotti presso la sede PS di San Diego rivela che la figura guiderà il reparto PlayStation PC Games Experiences in diversi aspetti, come il personale, lo sviluppo dei giochi e la collaborazione con altri gruppi di Sony Interactive Entertainment.

Il candidato prescelto per questa posizione deve avere oltre 10 anni di esperienza nel settore dei prodotti, oltre a una “profonda conoscenza del settore dei videogiochi, in particolare delle esigenze basate su PC, Cross Play e Cloud/Mobile”. Altri requisiti per il lavoro includono eccellenti capacità analitiche, comunicative e intrapersonali.

L’obiettivo generale della posizione di direttore è guidare il reparto e portare i giochi PlayStation ai giocatori personal computer in tutto il mondo. Staremo a vedere quali novità porterà questa nuova e importante assunzione.

Restando in tema, inFamous e Sly Cooper sono tra i giochi più richiesti dai fan di Sucker Punch, che sperano in un ritorno dei due franchise: ora, a parlare è proprio il team di sviluppo.