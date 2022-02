PlayStation Plus vi fa giocare gratis nel weekend per celebrare San Valentino

Sony ha appena annunciato una nuova interessantissima iniziativa per tutti i suoi giocatori: per festeggiare San Valentino, PlayStation Plus ha deciso di permettere agli utenti di usufruire gratuitamente del multiplayer di alcuni titoli selezionati.

Questo significa che tutti i giocatori potranno divertirsi in compagnia per il fine settimana, senza dover disporre necessariamente di un’iscrizione attiva a PlayStation Plus.

L’abbonamento di casa Sony continua ad essere uno dei servizi in abbonamento più popolari e ha recentemente raggiunto un nuovo impressionante traguardo, che adesso potrà essere festeggiato insieme a tutti gli utenti.

A partire da questo venerdì fino al prossimo lunedì, giornata in cui si svolgerà la Festa di San Valentino, tutti gli utenti che possiedono un account PlayStation potranno giocare gratuitamente al multiplayer di 4 prodotti selezionati.

Da sabato 12 fino a lunedì 14 febbraio potrete giocare gratuitamente con chiunque vorrete alle componenti multiplayer dei seguenti titoli su console PlayStation, come segnalato sulla pagina ufficiale del servizio:

FIFA 22

NBA 2K22

Fall Guys: Ultimate Knockout

Monster Hunter World

Questo significa che se possedete questi giochi ma non avete ancora attivato o rinnovato la vostra iscrizione a PlayStation Plus, durante il periodo che celebra la festa di San Valentino sarete in grado di dirigervi online e divertirvi senza alcun costo aggiuntivo.

In altre parole, come evidenziato dalla stessa Sony, i titoli in questione resteranno venduti separatamente e non saranno offerti temporaneamente come parte della promozione.

Si tratta comunque di una grande occasione per gli appassionati PlayStation di potersi divertire online con i propri videogiochi preferiti senza dover effettuare alcun acquisto, a patto di essere naturalmente già in possesso dei prodotti facenti parte di questa nuova promozione.

L’abbonamento PlayStation Plus non offre naturalmente solo la possibilità di giocare online, ma regala ogni mese tanti nuovi giochi ai suoi utenti iscritti.

Sfortunatamente, l’ultima line-up di giochi gratis non sembra aver soddisfatto molti utenti, ma proprio per questo motivo la community ha motivo di credere che il prossimo mese ci saranno grandi novità.