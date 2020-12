PlayStation Plus, un bug impedisce di accedere ai giochi

Un bug di PlayStation Plus scovato da alcuni utenti sta impedendo l’accesso alle sessioni multiplayer sia su PS4 che su PS5, come riporta GamesRadar+.

Il bug è stato riportato da diversi utenti su Twitter, con una manciata di giochi, tra cui Call of Duty Modern Warfare.

Il bug fa sì che gli utenti che provano ad entrare in un titolo multiplayer si ritrovano con la dicitura “PlayStation Plus è richiesta per giocare online”.

Questo accade persino in presenza di abbonamenti già esistenti e dalla durata estesa fino a settembre 2021.

Alcuni altri giochi sui quali si segnalano difficoltà comprendono Call of Duty Black Ops: Cold War e Street Fighter V.

Call of Duty Black Ops: Cold War era stato colpito da un altro problema, curiosamente, relativo allo scollegamento del controller su PS4.

Non è chiaro quanto sia estesa la problematica e quale sia la ragione scatenante, ma per il momento sembrano non pochi gli utenti che non riescono a giocare online con i propri titoli.

PlayStation Plus ha già messo piede su PS5, dando il via alla generazione con ben due giochi a novembre e dicembre, e uno annunciato per febbraio.