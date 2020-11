Un bug fa scollegare il DualShock 4: “giocate col cavo”

Un bug incontrato fin dalla beta su Call of Duty Black Ops: Cold War fa scollegare i DualShock 4 dei videogiocatori.

Non è chiaro cosa inneschi l’errore, che viene risolto soltanto con un riavvio di PS4, ma Treyarch e Raven Software ne sono al corrente e si sono messi all’opera per eliminarlo.

«Stiamo lavorando con Sony per risolvere un errore che sta causando la disconnessione del DualShock 4 mentre si gioca la seconda o la terza missione della campagna», si legge in un update dal team di sviluppo.

Treyarch/Raven confirm they’re aware of the issue with PS4 controllers disconnecting when playing the second or third campaign mission. No timeline for a fix yet. pic.twitter.com/v7kod5bMie

