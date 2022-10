PlayStation Plus, ultimo giorno per riscattare i giochi gratis di ottobre

Da domani stesso saranno ufficialmente pubblicati i nuovi giochi gratis riscattabili con PlayStation Plus Essential: significa dunque che avete meno di 24 ore di tempo a disposizione per fare vostri gli omaggi disponibili a ottobre.

L’1 novembre sarà infatti il primo martedì del mese, giornata solitamente scelta da Sony per pubblicare le novità del proprio servizio in abbonamento (potete iscrivervi anche acquistando una gift card su Amazon).

A partire da domani alle ore 11.00, salvo improvvisi ritardi, saranno dunque disponibili i nuovi omaggi di PS Plus che includeranno tra i 3 giochi gratis in arrivo anche l’imperdibile Nioh 2.

In tale data saranno invece rimossi gli attuali omaggi di ottobre: se li avrete già riscattati, potrete però continuare a scaricarli a patto di restare iscritti al servizio in abbonamento. Il nostro consiglio è dunque quello di aggiungerli immediatamente alla raccolta prima che sia troppo tardi, sempre che non l’abbiate già fatto.

Di seguito vi lasceremo dunque alla lista completa di giochi gratis di PlayStation Plus che potete ancora riscattare per le prossime ore: basterà fare clic ed eseguire il login con il vostro account per poterli aggiungere immediatamente alla vostra collezione.

Ricordiamo che Hot Wheels Unleashed è stato sicuramente il titolo più interessante del mese: si tratta del racing arcade ispirato alle celebri macchinine, che offre anche la possibilità di creare i propri percorsi personalizzati con giri della morte e tante altre trappole ed elementi unici.

Injustice 2 è invece il secondo capitolo della saga picchiaduro realizzata dagli autori di Mortal Kombat, con protagonisti supereroi e villain di DC Comics: Batman si troverà ancora una volta a dover affrontare Superman, diventato ormai un tiranno in questo universo, oltre a una nuova inaspettata minaccia per tutto l’universo.

Infine, Superhot è un originale e sorprendente sparatutto in prima persona con scontri strategici, che vedrà il tempo muoversi soltanto quando saremo anche noi stessi a farlo: questo ci consentirà di pianificare ogni singola mossa con battaglie ad alta dose di adrenalina.

Cogliamo anche l’occasione per ricordarvi che, se siete abbonati a PlayStation Plus Extra o Premium, potete anche accedere ad altri 23 giochi gratis. Non sappiamo ancora quali saranno i titoli che saranno disponibili in omaggio a novembre, ma vi terremo prontamente aggiornati non appena avremo ulteriori novità.

Vedremo se tra i prossimi titoli in omaggio nel servizio in abbonamento ci sarà anche uno dei classici di corsa più amati: Sony ha infatti suggerito il suo arrivo per ben due volte, prima di fare improvvisamente “retromarcia”.