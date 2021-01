PlayStation Plus, ultimo giorno per riscattare i giochi gratis di dicembre

Comunicazione di servizio per gli abbonati a PlayStation Plus: oggi è l’ultimo giorno utile per riscattare i giochi gratis di dicembre 2020.

Il mese conclusivo dello scorso anno ha portato in dote ben tre scelte, di cui una anche per PS5, per cui perdersele sarebbe un vero peccato.

I giochi in questione sono:

Nella lista in alto trovate anche i link al PlayStation Store in versione web, e lì potrete riscattare i singoli giochi di vostro interesse (nel caso non li voleste tutti per qualche ragione).

Grazie alla retrocompatibilità, i titoli per PS4 potranno essere giocati anche su PlayStation 5 senza alcuna operazione aggiuntiva necessaria.

https://twitter.com/PlayStationUK/status/1346086379004915715

A partire da domani 5 gennaio, questi tre prodotti lasceranno il posto ad altri tre che rimarranno a disposizione degli abbonati a PlayStation Plus fino all’1 febbraio.

Trovate qui la lista completa delle new entry di febbraio e le descrizioni annesse, ma fate attenzione – una di loro ha la tendenza a mordere gli umani e altri pesciolini indifesi.

Curiosamente, proprio a proposito di quest’ultimo titolo, è stato fatto notare che gli utenti che l’hanno acquistato di recente stanno ottenendo rimborsi automatici se abbonati a PS Plus.