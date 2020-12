Sony sta rimborsando per un gioco legato ai gratuiti di PS Plus di gennaio 2021

Durante la giornata di ieri, Sony ha finalmente annunciato i nuovi giochi gratis che saranno resi disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus durante il mese di gennaio 2021.

La lista è piuttosto ghiotta: questa comprende la versione PlayStation 5 di Maneater; Shadow of the Tomb Raider, ultimo capitolo della trilogia dedicata alla giovane Lara Croft; Greedfall, un action RPG coi pirati dai creatori di The Technomancer.

Tuttavia, capita che qualcuno decida di acquistare un gioco reso poco dopo in forma gratuita su PS Plus o Game Pass, creando non poca frustrazione. A quanto pare, però, invece di fare spallucce, Sony ha deciso di procedere coi rimborsi automatici per tutti coloro che hanno recentemente acquistato proprio uno dei giochi PS Plus di gennaio, vale a dire Maneater.

L’utente Reddit BraeWhy (via Game Rant) ha segnalato il primo caso, ricevendo il seguente messaggio:

Come abbonato a PlayStation Plus, rimborseremo il prezzo di acquisto di questo prodotto al tuo portafoglio del PlayStation Store. Ciò non influirà sulla possibilità di giocarci, visto che non abbiamo rimosso il gioco dalla tua libreria.

In altre parole, nonostante il gioco verrà rilasciato gratuitamente su PS Plus solo tra poche ore, gli utenti potranno continuare a giocarci ricevendo contempo un rimborso.

Altri hanno poi confermato di aver ricevuto il medesimo messaggio, sebbene i loro rimborsi non siano ancora stati elaborati (sicuramente anche per via del periodo festivo). Al momento, tuttavia, non sembra che la stessa procedura sia stata attuata per GreedFall o Shadow of the Tomb Raider (non è chiaro il perché).

Ricordiamo infine che il più clamoroso caso di rimborsi applicati su un gioco è ovviamente legato a Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED, successivamente rimosso da PS Store per via dei problemi segnalati al lancio.