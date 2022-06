PlayStation Plus, ultimo giorno per riscattare i 3 giochi gratis di maggio

Mancano ormai meno di 24 ore al lancio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus del mese di giugno: significa che presto non sarà più possibile riscattare senza costi aggiuntivi il catalogo dello scorso mese.

Oggi 6 giugno è dunque l’ultimo giorno a vostra disposizione per riscattare i 3 giochi gratis di maggio su PlayStation Plus (potete rinnovare l’abbonamento comodamente su Amazon): a partire da domani alle ore 11.00 non saranno più disponibili.

A partire da domani non sarà più disponibile gratuitamente neanche il bonus legato a FIFA 22, uno dei giochi più importanti resi disponibili nel mese di maggio.

Se non avete dunque già provveduto a riscattare gli ultimi omaggi di PlayStation Plus, il nostro consiglio è dunque quello di farlo prima che sia troppo tardi: i giochi resteranno così vincolati al vostro account e potrete scaricarli tutte le volte che vorrete, a patto di restare abbonati al servizio.

Si tratta di una strategia molto utile anche per tutti i fan che non fossero ancora riusciti ad acquistare PS5: accedendo tramite browser potrete infatti riscattare anche i giochi disponibili su console next-gen.

Di seguito vi riproporremo dunque tutti i link per aggiungere alla vostra raccolta i giochi gratis di PlayStation Plus di maggio: prima di procedere, assicuratevi naturalmente di aver effettuato l’accesso con un’iscrizione attualmente attiva.

A partire da martedì 7 maggio alle ore 11.00 saranno ufficialmente disponibili i giochi gratis del nuovo mese, che saranno anche gli ultimi scaricabili prima dell’arrivo del nuovo PlayStation Plus.

Naturalmente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena sarà possibile scaricare i nuovi omaggi per gli abbonati: nel frattempo, il nostro consiglio è quello di non lasciarvi sfuggire queste ultime occasioni.

Ricordiamo che i giochi gratis del nuovo mese includeranno anche God of War, l’amatissima nuova avventura di Kratos che per un periodo limitato potrete riscattare senza alcuna spesa aggiuntiva.

Se volete prepararvi all’arrivo del nuovo servizio in abbonamento, abbiamo riepilogato per voi tutte le informazioni che dovete sapere su PlayStation Plus, con costi, giochi inclusi e tanto altro ancora.