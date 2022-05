PlayStation Plus, disponibile a sorpresa il nuovo bonus gratis di maggio

PlayStation Plus ha deciso di fare una gradita sorpresa ai suoi abbonati, rendendo disponibile un nuovo bonus gratis per tutto il mese per godersi al meglio il big in omaggio più atteso.

Tra i titoli gratuiti di maggio inclusi nel servizio PlayStation Plus (potete acquistare 1 anno di abbonamento su Amazon) è infatti presente FIFA 22 in entrambe le versioni per PS4 e PS5: per poter dare una mano ai nuovi giocatori della simulazione calcistica di EA Sports, Sony ha dunque deciso di fare un bel regalo aggiuntivo.

Insieme ai giochi gratis disponibili per il download, è infatti possibile riscattare da questo momento anche un esclusivo Pacchetto FUT per gli utenti abbonati al servizio: grazie a questo bonus, gli utenti potranno iniziare a costruire fin da subito la propria squadra dei sogni.

FIFA Ultimate Team è infatti una delle modalità più popolari disponibili nella serie calcistica più popolare al mondo: per celebrare l’inclusione del gioco completo in abbonamento, molti utenti potranno iniziare a essere competitivi fin da subito.

Il Pacchetto FUT PlayStation Plus, disponibile da questo momento per tutti gli utenti iscritti, include infatti ben 11 giocatori con valutazione 82 o superiore: il numero ideale per iniziare a costruire la vostra prima squadra con i giocatori più forti sul mercato.

Inoltre, approfittando di questa occasione, avrete la possibilità di utilizzare in prestito un giocatore Momenti ICONA: i fan potranno scegliere uno dei tre più grandi campioni di tutti i tempi e aggiungerlo alla propria rosa per 5 partite.

Si tratta dunque di un ottimo boost per chiunque volesse avventurarsi in una delle modalità più amate di sempre, senza dover temere in modo eccessivo la concorrenza dei giocatori abituali: potete riscattarlo da adesso al seguente link.

L’offerta sarà disponibile fino alla data di scadenza di tutti gli altri giochi gratis di maggio: potrete dunque riscattare il pacchetto esclusivo fino alle ore 11.00 di martedì 7 giugno 2022.

Ricordiamo inoltre che FIFA 22 è stato già reso disponibile gratis anche su Xbox Game Pass, anche se per il servizio in abbonamento di casa Microsoft non sono attualmente stati annunciati ulteriori bonus aggiuntivi.

Per l’occasione, EA Sports ha anche svelato il cross-play test in attesa di FIFA 23, già disponibile da questo momento per tutte le versioni next-gen.