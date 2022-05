PlayStation Plus, ultimo giorno per riscattare i 3 giochi gratis di aprile

A partire da domani saranno ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus proposti per il mese di maggio: significa che queste sono le ultime ore a vostra disposizione per riscattare gli omaggi di aprile.

Oggi è infatti l’ultimo giorno in cui saranno disponibili 3 giochi gratis su PlayStation Plus (potete acquistare un abbonamento annuale su Amazon): se non avete ancora aggiunto i titoli di aprile alla vostra collezione, vi suggeriamo di farlo ora prima che sia troppo tardi.

Da domani saranno dunque disponibili FIFA 22 e altri due titoli in omaggio, che sostituiranno ufficialmente gli attuali titoli gratuiti nella raccolta.

Ricordiamo che potete ancora scaricare SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated, Hood Outlaws & Legends e Slay the Spire sulle vostre console, senza spendere nemmeno un centesimo.

I giochi gratis resteranno infatti accessibili sul vostro account anche dopo la loro effettiva rimozione da PlayStation Plus e potrete giocarci tutte le volte che vorrete, a patto di rimanere abbonati al servizio.

Gli utenti hanno tempo fino alle ore 11 di martedì 3 maggio per poter riscattare gli ultimi giochi gratis: a partire da questa data, non sarà più possibile aggiungere i titoli alla vostra raccolta.

Se non avete già avuto l’opportunità di riscattarli, non dovrete fare altro che dirigervi ai seguenti link ed eseguire l’operazione direttamente tramite il vostro browser, subito dopo aver fatto il login con un account iscritto a PS Plus:

Naturalmente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena i giochi gratis di maggio saranno ufficialmente disponibili per il download: nel frattempo, gli utenti potranno divertirsi con l’attuale selezione.

Vi ricordiamo inoltre che a breve saranno disponibili i nuovi abbonamenti PlayStation Plus, con un grande catalogo di giochi in continua espansione ogni mese ma con titoli che lasceranno, similmente a quanto già accade con Xbox Game Pass.

In attesa che sia ufficialmente disponibile, raccomandiamo agli utenti di prestare molta attenzione: sembra infatti che Sony abbia bloccato i rinnovi con carta prepagata per gli utenti con un’iscrizione attiva.