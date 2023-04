PlayStation Plus svela il primo gioco gratis di maggio: è una sfida a Stray

Humanity debutterà gratis al day one su PlayStation Plus a maggio e, come potete vedere dallo shiba inu in copertina, è una sfida diretta a Stray.

Il titolo cyberpunk con il gatto che ha fatto impazzire il mondo, e ha venduto tantissimo su Amazon, ora ha un nuovo videogioco con un animale carino come protagonista.

Anche se c’è stato un momento in cui Stray ha combattuto con Elden Ring per il premio di miglior videogioco dell’anno, tanto è stato il clamore intorno al gattino.

Un successo che ha portato anche alla possibilità di fare beneficienza per gatti di Stray, nei confronti di… veri gatti.

PlayStation Plus vuole tentare di bissare il successo del gioco con il gattino perché, tramite il blog ufficiale, ha svelato il primo gioco gratis di maggio 2023.

Sviluppato da Enhance (Tetris Effect, Rez Infinite), Humanity sarà lanciato in maniera gratuita per PS4 e PS5 tramite PlayStation Plus Extra e Premium il 16 maggio. Il titolo sarà acquistabile anche a parte, ovviamente, al prezzo budget di circa €30.

E, come potete vedere dal trailer, c’è un grazioso shiba inu in un contesto decisamente surreale:

In Humanity, i giocatori assumono il ruolo di uno shiba inu che ha il potere di comandare folle di persone, costringendole a saltare e affrontare sfide platform.

Il gioco completo includerà 90 livelli pieni di ostacoli ed enigmi da risolvere, insieme a una serie di sbloccabili. La modalità storia principale sembra offrire molta varietà in termini di gameplay e includerà anche battaglie con i boss per mescolare le cose.

Se vi ricorda Pikmin (con il quarto capitolo in arrivo) o Wonderful 101 beh, ci avete visto giusto, ma qui c’è un cagnolino in più. Oltre alla realtà virtuale, perchè Humanity supporta anche PSVR, PSVR 2 e PC VR.

Parlando di PlayStation Plus, da oggi sono disponibili anche 16 nuovi videogiochi gratis solo per alcuni abbonati: ecco la lista.