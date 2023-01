I gatti di Stray ora stanno facendo beneficenza per i veri gatti

Che Stray fosse un gioco per amanti dei gatti era abbastanza ovvio fin da subito, e ora che sta facendo beneficenza per i gatti randagi lo è ancora di più.

Il videogioco più adorabile del 2022 (che potete recuperare su Amazon) è stato una piccola sorpresa e, a suo modo, ha lasciato il segno e fatto discutere.

Con un colpo di coda (è il caso di dirlo) si è anche portato a casa anche dei premi importanti, nonostante abbia mancato quello dei The Game Awards.

Un titolo talmente adorabile da essere finito anche nella cronaca nazionale, almeno nel nostro Paese, superando molti altri titoli più importanti.

Ed ora Stray continua a fomentare l’amore per i gatti perché la onlus Nebraska Humane Society sta collaborando con Annapurna per una campagna di beneficenza per i gatti randagi.

Jeff Legaspi di Annapurna ha raccontato la collaborazione durante un segmento di notizie, dicendo che collaborare con un’ente del genere era “praticamente obbligatorio”.

Brendan Gepson della Nebraska Humane Society, un’organizzazione per il salvataggio degli animali, afferma di aver offerto codici del gioco in cambio di $5 per il loro lavoro. Una mossa di grande successo perché, in poco tempo, l’ente benefico ha raccolto $8mila.

E non solo, perché l’iniziativa è stata ripetuta con altri enti che si occupano di salvare gatti, in tutto il mondo. Ad esempio Rafael Almeida dell’organizzazione brasiliana Gatos De Francisco ha elogiato allo stesso modo il gioco, come riporta PC Gamer, così come il fatto di aver raccolto denaro per sterilizzare l’equivalente di 25 gatti randagi.

Molte altre associazioni benefiche sono state coinvolte da Annapurna per raccogliere fondi sfruttando la dolcezza di Stray e, neanche a dirlo, hanno funzionato tutte benissimo.

D’altronde il titolo è stato creato con l’ausilio di gatti veri, e non poteva che finire con un aiuto verso tutti quei mici sfortunati in tutto il mondo.

E già al lancio aveva conquistato il cuore dei veri felini, a ben vedere.