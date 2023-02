Pikmin 4 esiste davvero, e ora ha finalmente una data di lancio

L’ultimo Nintendo Direct si è aperto con una delle conferme più attese dai fan di Switch, scomparso dai radar da diverso tempo: Pikmin 4 non solo esiste ancora, ma sta per entrare in azione molto presto con diverse novità.

Sapevamo infatti che il quarto capitolo aveva iniziato ufficialmente lo sviluppo pochi istanti dopo il lancio del terzo episodio su Wii U (trovate l’edizione Deluxe su Amazon), venendo poi confermato nuovamente solo pochi mesi fa da un misterioso trailer che annunciava poco e nulla.

In occasione dell’ultima presentazione Nintendo svolta nella scorsa serata, la casa di Kyoto ha dunque confermato che Pikmin 4 ha finalmente una data d’uscita: sarà disponibile ufficialmente su Switch a partire dal prossimo 21 luglio.

L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer dedicato, che potete scoprire voi stessi in apertura e che ha svelato alcune novità particolarmente interessanti in arrivo nel nuovo capitolo.

L’avventura introdurrà infatti un nuovo adorabile compagno di nome Otachi, una misteriosa creatura simile a un cane che potremo cavalcare durante le nostre esplorazioni, insieme a un nuovo tipo di Pikmin.

Insieme alle varianti note della serie, come gli iconici Pikmin Rossi, Blu e Gialli, nel quarto episodio della saga sarà possibile sfruttare a nostro vantaggio i Pikmin Ghiaccio, in grado di congelare i flussi d’acqua.

Ogni creatura avrà infatti le sue personali abilità e poteri speciali, portando così il giocatore a riflettere su quali compagni sarà meglio portare insieme a noi per determinate missioni.

Un altro aspetto interessante del trailer è la visibile aumentata aggressività dei nemici durante la notte, il che sembrerebbe implicare che potrebbe essere possibile esplorare anche senza la luce del giorno, pur con maggiori pericoli. Tuttavia, queste determinate fasi non sono state mostrate, dunque non possiamo sapere con certezza che cosa comporterà questa loro “trasformazione” con gli occhi rossi.

Ricordiamo che il primo teaser ufficiale arrivò durante lo scorso settembre, direttamente con un videomessaggio di Shigeru Miyamoto che ci ricordava come lo sviluppo fosse ancora in corso.

L’ultimo Nintendo Direct ha svelato diversi annunci e novità sui giochi più attesi dell’anno per la console ibrida, tra i quali non poteva mancare naturalmente anche The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, che si è mostrato con un nuovo intrigante trailer.