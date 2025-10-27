Il catalogo mensile di PlayStation Plus Essential per novembre 2025 si arricchirà di un titolo che ha già lasciato il segno nella storia recente del gaming indipendente. Stray (qui la nostra recensione), l'acclamata avventura felina sviluppata da Annapurna Interactive, tornerà disponibile per gli abbonati al servizio Sony, come rivelato dal noto leaker Billbil-kun attraverso il portale francese Dealabs. Si tratta di un ritorno particolarmente interessante, considerando che il gioco aveva già fatto parte della lineup di PS Plus Extra e Premium al momento del suo lancio nel luglio 2022.

La distribuzione dei tre titoli previsti per novembre inizierà il 4 del mese, quando i giocatori abbonati a qualsiasi tier del servizio - Essential, Extra o Premium - potranno riscattare gratuitamente i giochi. Una volta aggiunti alla libreria personale, questi rimarranno giocabili permanentemente, a patto di mantenere attiva la sottoscrizione PlayStation Plus. Il leaker francese, la cui affidabilità è stata confermata da numerose previsioni azzeccate in passato, non è riuscito a identificare gli altri due titoli che accompagneranno Stray, ma ha anticipato che l'annuncio ufficiale di Sony dovrebbe arrivare mercoledì prossimo.

La storia di Stray rappresenta un caso emblematico nel panorama videoludico contemporaneo. Dopo essere stato rimosso dal catalogo PS Plus circa un anno dopo la sua inclusione iniziale, il titolo ha continuato a collezionare riconoscimenti e consensi. Sulla piattaforma PC Steam, l'avventura che vede protagonista un gatto randagio in una città cyberpunk popolata da robot è diventata il secondo gioco più apprezzato del 2022, superato soltanto dal fenomeno Vampire Survivors. Un risultato notevole che testimonia l'impatto del lavoro di Annapurna Interactive.

Tra i riconoscimenti più significativi ricevuti dal gioco figurano il premio come Best Debut ai Game Developers Choice Awards e una doppietta ai The Game Awards 2022, dove ha conquistato sia il Best Independent Game che il Best Debut Indie Game. Questi premi hanno confermato Stray come uno dei debutti più impressionanti degli ultimi anni nel settore indipendente.

L'aspetto che più colpisce della produzione è l'eccezionale cura nel design ambientale. La critica internazionale ha elogiato la capacità degli sviluppatori di creare una metropoli futuristica esplorabile in ogni angolo, ricca di dettagli e atmosfera. Nonostante una durata contenuta - caratteristica che richiama metaforicamente la stazza del protagonista felino - l'esperienza lascia un'impressione duratura sui giocatori. La combinazione tra meccaniche di gioco intuitive, una narrazione evocativa e un'estetica curata nei minimi particolari ha reso Stray uno dei titoli più memorabili pubblicati da Annapurna Interactive.

Nel frattempo, gli abbonati hanno ancora tempo fino al 4 novembre per riscattare la selezione di ottobre 2025, che include tre proposte di calibro: Alan Wake 2, l'acclamato survival horror di Remedy Entertainment, Goat Simulator 3 con le sue folli simulazioni caprine, e Cocoon, un altro titolo del portfolio Annapurna che sta riscuotendo apprezzamenti per il suo design innovativo. La presenza di due giochi dello stesso publisher a distanza di un mese sottolinea il rapporto consolidato tra Sony e Annapurna Interactive, casa editrice che si è guadagnata una reputazione solida nel settore dei giochi indipendenti di qualità.