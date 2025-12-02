Un nuovo gioco gratuito su Steam sta attirando l'attenzione degli appassionati di avventure distopiche con protagonisti animali, richiamando alla mente l'acclamato Stray del 2022.

Si tratta di Not My War, un titolo stealth in visuale isometrica che propone un'esperienza di esplorazione arricchita da meccaniche di gioco più complesse rispetto al celebre predecessore felino.

Il lancio avvenuto il 20 novembre scorso ha già raccolto recensioni "molto positive" sulla piattaforma Valve, nonostante si tratti di un prodotto completamente gratuito.

La struttura di gioco rappresenta un'evoluzione significativa rispetto a quanto visto in Stray. Mentre il titolo con il gatto arancione aveva conquistato critica e pubblico per la sua costruzione del mondo e la storia coinvolgente ambientata in una città popolata da robot, alcuni giocatori avevano lamentato una certa semplicità nelle meccaniche, limitate principalmente a interazioni basilari, corse e salti.

Not My War risponde proprio a questa esigenza, offrendo un sistema di gameplay stratificato che richiede maggiore coinvolgimento attivo.

L'ambientazione trasporta i giocatori su un'isola devastata dalle conseguenze di una guerra apocalittica. Il protagonista è un furetto astuto, ex cavia di esperimenti scientifici, che deve fuggire dai resti scheletrici dell'ultima resistenza umana contro le macchine che l'umanità stessa ha creato.

La narrazione ambientale e i dialoghi con altri sopravvissuti permettono di ricostruire gradualmente cosa sia realmente accaduto durante il conflitto, mentre gli animali dimenticati dagli esperimenti lottano per sopravvivere in questo mondo ostile.

Le meccaniche stealth costituiscono il cuore pulsante dell'esperienza ludica. Il furetto deve muoversi attraverso pattuglie meccaniche in continuo mutamento, utilizzando gadget tattici come granate accecanti e fumogene per creare diversivi.

L'utilizzo dell'ambiente circostante diventa fondamentale: ogni elemento può trasformarsi in uno strumento per distrarre le macchine ed evitare il loro inseguimento. Le decisioni devono essere prese in frazioni di secondo, considerando attentamente linee di vista e rumori prodotti.

Il ciclo giorno-notte rappresenta una delle caratteristiche più interessanti del titolo, modificando dinamicamente la visibilità e i percorsi dei nemici.

Questa alternanza obbliga i giocatori ad adattare costantemente le proprie strategie, trasformando ogni fuga in un'esperienza unica. Quando le opzioni si esauriscono, nascondersi nelle tane e attendere pazientemente potrebbe essere l'unica possibilità di sopravvivenza.

Un elemento distintivo che differenzia ulteriormente Not My War da Stray è l'implementazione di un sistema d'inventario limitato, reminiscente di saghe survival horror come Resident Evil.

Durante la raccolta di risorse necessarie alla fuga, i giocatori devono compiere scelte difficili su quali oggetti portare con sé e quali abbandonare. Ogni strumento offre vantaggi specifici per evitare il rilevamento da parte delle macchine, rendendo la fase di raccolta un esercizio strategico di pianificazione e priorità.

Il fascino dei videogiochi con protagonisti animali affonda le radici in una tradizione consolidata. Personaggi iconici come Sonic the Hedgehog, Spyro the Dragon e Banjo-Kazooie hanno aperto la strada a intere generazioni di avventure videoludiche guidate da creature adorabili ed eroiche.

Tuttavia, le interpretazioni moderne come Stray e ora Not My War hanno scelto di privilegiare narrazioni profondamente emotive rispetto al tono più spensierato dei predecessori classici, pur mantenendo intatta quella combinazione vincente di carisma animale e gameplay appagante.

La disponibilità gratuita su Steam rappresenta un ulteriore incentivo per esplorare questo mondo distopico. Gli sviluppatori hanno già rilasciato diverse patch di aggiornamento, dimostrando un impegno attivo nel perfezionare l'esperienza di gioco.

Per chi cerca un'avventura che unisca atmosfere post-apocalittiche, meccaniche stealth evolute e un protagonista capace di conquistare il cuore dei giocatori, Not My War si propone come un'alternativa valida e accessibile nel segmento delle avventure con protagonisti animali.