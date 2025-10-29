Il catalogo PlayStation Plus di novembre si arricchisce di tre titoli che spaziano dall'avventura felina in un mondo cyberpunk alle corse rally più realistiche, fino alle battaglie più assurde mai viste in un videogioco. Dal 4 novembre al 1° dicembre, gli abbonati al servizio potranno scaricare gratuitamente Stray, EA Sports WRC 24 e Totally Accurate Battle Simulator, tre esperienze videoludiche completamente diverse tra loro che promettono di soddisfare gusti molto variegati.

Il gioco di punta è sicuramente EA Sports WRC 24, l'ultima incarnazione della storica serie di rally firmata Codemasters. Gli sviluppatori, celebri per aver creato l'acclamata serie Dirt Rally, portano su PlayStation 5 il gioco ufficiale del campionato mondiale Rally FIA con un'attenzione maniacale ai dettagli. Il titolo include le auto della stagione 2024 nelle categorie WRC, WRC2 e Junior WRC, complete di piloti, team e livree ufficiali.

Particolarmente interessante è la nuova modalità Builder, che fa il suo debutto permettendo ai giocatori di progettare e guidare l'auto da rally dei propri sogni. La modalità Moments invece offre un viaggio nella storia del rally, con la possibilità di rivivere eventi recenti e momenti storici iconici. L'esperienza si completa con modalità Career, Championship, Time Trial, multiplayer cross-platform, Regularity Rally e un editor di livree dettagliato, costruendo così quello che si presenta come il pacchetto WRC più completo mai realizzato, forte di oltre 25 anni di esperienza Codemasters nel genere.

Molto diverso è l'approccio di Stray, l'avventura in terza persona sviluppata da BlueTwelve Studio, un piccolo team del sud della Francia che ironicamente si descrive come composto principalmente da gatti e una manciata di umani. Il gioco mette i giocatori nei panni di un gatto randagio perso, ferito e solo, che deve risolvere un antico mistero per fuggire da una città dimenticata dal tempo.

L'ambientazione è uno degli elementi più affascinanti: vicoli al neon di una cybercity in decadenza e ambienti tenebrosi nei bassifondi più malfamati della metropoli. Il titolo permette di vedere il mondo attraverso gli occhi di un felino, interagendo con l'ambiente in modi giocosi e caratteristici del comportamento dei gatti. La cura per i dettagli nell'illuminazione al neon e nell'atmosfera cyberpunk crea un contrasto suggestivo con la natura istintiva e curiosa del protagonista a quattro zampe.

Per chi cerca qualcosa di completamente diverso, Totally Accurate Battle Simulator offre un'esperienza bizzarra e divertente. Il simulatore di battaglie più impreciso mai creato permette di comandare eserciti di guerrieri traballanti provenienti da terre antiche, luoghi spettrali e mondi fantasy. La fisica completamente instabile e volutamente goffa è il cuore del gioco, creando situazioni esilaranti durante gli scontri.

Il titolo mette a disposizione oltre 100 unità diverse, ma quando anche queste non bastano più, i giocatori possono crearne di nuove attraverso l'editor integrato. La componente multiplayer online permette inoltre di far combattere i propri guerrieri traballanti contro amici o avversari casuali, aggiungendo una dimensione competitiva all'assurdità delle battaglie. Disponibile sia su PS4 che PS5, come Stray, garantisce ore di divertimento non convenzionale.

Gli abbonati PlayStation Plus hanno tempo fino al 3 novembre per aggiungere alla propria libreria i titoli di ottobre: Alan Wake 2, Goat Simulator 3 e Cocoon. Una volta scaricati, i giochi rimangono accessibili finché l'abbonamento rimane attivo, permettendo di costruire nel tempo una collezione digitale sempre più ricca senza costi aggiuntivi.