PlayStation Plus svela i primi giochi gratis a cui dovremo presto dire addio

Non tutti i giochi gratis inclusi su PlayStation Plus saranno disponibili per sempre: nel caso dei titoli che non fanno parte degli omaggi riscattabili per gli utenti Essential, alcuni di essi avranno infatti delle date di scadenza molto precise.

Il nuovo PlayStation Plus propone infatti per le tier a partire da Extra un ampio catalogo di giochi in omaggio non solo prodotti dai PlayStation Studios, ma anche e soprattutto da partner di terze parti.

Se in occasione del lancio è stato scoperto che c’è un gioco PS3 in particolare che possiede una data di scadenza, il servizio in abbonamento ha voluto essere chiaro con i suoi utenti e sottolineare che anche i titoli per le console più moderne potrebbero salutare il servizio.

Come riportato da PlayStation LifeStyle, se accederete all’apposita pagina dedicata al servizio in abbonamento su console PS5, scoprirete infatti che alcuni giochi riportano anche una vera e propria data d’addio al servizio: al momento sono stati comunicati soltanto i primi 4 titoli, uno dei quali sarà rimosso molto presto.

Se siete infatti abbonati a PlayStation Plus Extra o Premium, tramite la vostra console next-gen noterete un’apposita sezione intitolata «Last Chance to Play», che attualmente è in grado di mostrare i giochi gratis che non saranno più disponibili nell’arco temporale che va fino alla fine di settembre o di ottobre.

Di seguito vi riporteremo la lista completa con i giochi gratis per i quali è stato attualmente confermato l’addio, con le rispettive date della loro rimozione: al momento non sono infatti stati comunicati ulteriori titoli.

Shadow Warrior – 5 luglio

– 5 luglio NBA 2K22 – 31 agosto

– 31 agosto WRC 10 – 31 agosto

– 31 agosto Red Dead Redemption 2 – 20 settembre

Il titolo più vicino all’addio è dunque Shadow Warrior, che resterà disponibile per gli utenti abbonati soltanto per poco più di una settimana, ma non mancano neanche gli addii importanti come Red Dead Redemption 2 e NBA 2K22.

Varrà dunque la pena tenere costantemente d’occhio l’apposita sezione, che al momento risulterebbe essere presente solo su PS5 e non su PS4, per scoprire se ci saranno ulteriori modifiche: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora emergessero ulteriori novità.

Quel che appare certo è che la distribuzione di giochi non appare sempre chiarissima: i giochi gratis offerti in regalo stanno infatti mandando in confusione i fan.

Per chi ha invece scelto di restare abbonato alla tier Essential, l’attuale modello di distribuzione non cambierà rispetto agli scorsi mesi. Come non sembrano essere cambiati nemmeno i leak: la lista di giochi gratis di luglio potrebbe essere già stata svelata.