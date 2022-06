PlayStation Plus, i giochi classici stanno mandando in confusione i fan

PlayStation Plus si è rinnovato in questi giorni, e la nuova versione dell’abbonamento di Sony è arrivata in tutti i mercati.

L’abbonamento, ancora disponibile su Amazon, è cambiato completamente anche e soprattutto per i discussi tre tier di abbonamento.

Ci sono tante novità nel nuovo PlayStation Plus, come potete vedere nella nostra guida che abbiamo completato in queste ore.

Tra queste c’è anche la possibilità di giocare alcuni videogiochi classici del mondo PlayStation, accessibili attraverso alcuni dei nuovi tier.

Secondo le comunicazioni ufficiali, a seconda del tier di abbonamento di PlayStation Plus che si è sottoscritto c’è la possibilità di giocare ad una selezione di giochi.

Per l’abbonamento Extra c’è un catalogo che contiene “fino a 400 giochi” per PS4 e PS5. Per gli abbonati a Premium, invece, c’è la possibilità di giocare ad alcuni giochi classici disponibili sia in streaming che in download.

Come riporta VG247, però, la disposizione di questi giochi non è sempre chiarissima e sta mandando in confusione i giocatori.

Ad esempio, il remake di Medievil per PS4 è inserito all’interno del catalogo Extra, mentre il remake di Mafia è nella selezione Premium, in cui dovrebbero trovarsi i classici PlayStation.

E non è un caso isolato, perché molti utenti stanno riportando queste stranezze su Reddit. Ad esempio, Saints Row Remastered e Demon’s Souls per PS5 sono all’interno del menu Extra, ma BioShock è in Premium.

Sembra che, al momento, i giochi inclusi nei vari tier di abbonamento non siano ancora stati catalogati nel modo giusto. Il problema è che alcuni giochi rimangono inaccessibili, quando invece dovrebbero esserlo.

Contestualmente, alcuni giochi annunciati in precedenza non sono disponibili nel PlayStation Plus europeo: ecco quali.

E se state già sfogliando la categoria dei giochi classici, eccone alcuni che dovete recuperare per primi: i cinque migliori giochi classici di PlayStation Plus.