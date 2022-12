PlayStation Plus sostituisce Mass Effect per pochi fan con un gioco gratis “strano” (ma c’è un motivo)

I fan iscritti a PlayStation Plus nel Medio Oriente si sono ritrovati di fronte a una brutta sorpresa: tra i nuovi giochi gratis proposti questo mese nel servizio in abbonamento è stato rimosso Mass Effect Legendary Edition, la trilogia probabilmente più attesa tra gli omaggi di dicembre.

Il cambio non ha coinvolto fortunatamente i fan internazionali e italiani che aderiscono a PS Plus Essential (potete iscrivervi acquistando una gift card su Amazon), ma soltanto gli utenti iscritti in Medio Oriente, che al suo posto potranno scaricare Unturned: un survival open world con uno stile grafico ispirato a Minecraft che su PC è disponibile come free-to-play.

Come riportato da PlayStation LifeStyle, senza nulla togliere al titolo proposto da Sony, l’offerta ha suscitato non poche perplessità tra gli utenti coinvolti da questo cambiamento, dato che la modifica non sembra essere all’altezza di un’offerta di grande livello come la trilogia del Comandante Shepard.

Tuttavia, ci sarebbe una ragione molto semplice per questa modifica: Mass Effect Legendary Edition è stato infatti bandito dalla maggior parte dei paesi del Medio Oriente per via della presenza di relazioni dello stesso sesso, costringendo Sony a fare quella che sembrerebbe essere una modifica dell’ultimo minuto.

Piuttosto che lasciare gli utenti iscritti senza un gioco, la casa di PlayStation ha cercato di offrire un compromesso aggiuntivo che, in ogni caso, non è disponibile gratuitamente su console per i fan iscritti in altri paesi, se non iscrivendosi a Extra o Premium.

Tuttavia, pur comprendendo le ragioni dietro la rimozione della trilogia, la compensazione non sembra essere stata — comprensibilmente — accolta con favore da molti fan, che ritengono come Sony «non ci abbia neanche provato».

Riteniamo improbabile che la proposta di PlayStation Plus per i fan del Medio Oriente possa essere modificata ulteriormente per l’attuale mese, nonostante le proteste in corso: come accennavamo in apertura, i giocatori italiani possono comunque dormire sonni sereni e riscattare tutti i giochi gratis del mese, che ricordiamo essere già disponibili da poche ore.

Vedremo se nelle prossime ore arriveranno ulteriori novità sul servizio in abbonamento: per il momento non sono ancora stati annunciati neanche i nuovi giochi gratis per gli utenti Extra e Premium, anche se il primo omaggio del mese potrebbe essere già stato svelato in anticipo.

Nell’attesa di scoprire i nuovi omaggi in arrivo, vi ricordiamo che PS Plus Premium ha già aggiunto diverse nuove versioni di prova gratuite ed esclusive per alcuni grandi giochi.