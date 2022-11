PlayStation Plus Essential, giochi gratis di dicembre apparsi in anticipo

Sony Interactive Entertainment non ha ancora annunciato ufficialmente i giochi gratuiti PlayStation Plus Essential per il mese di dicembre 2022, ma il fidato leaker Dealabs li ha resi noti prima del previsto.

L’abbonamento top e quello intermedio, attivabili con sottoscrizione attiva (potete rinnovarla con il credito su Amazon) sono ormai noti ai giocatori di tutto il mondo.

Se volete orientarvi tra i giochi disponibili trovate qui l’elenco completo di quelli Premium e invece qui quelli inclusi in Extra.

Ora, come riportato anche da PSU, sembra proprio che i tre titoli che verranno offerti gratis il prossimo mese sono stati rivelati con un po’ di anticipo.

I tre giochi in questione sono Mass Effect Legendary Edition, Biomutant e Divine Knockout, sia su console PlayStation 4 che su PlayStation 5.

Mass Effect: Legendary Edition ripropone la trilogia originale della serie BioWare in una veste rinnovata e migliorata, mentre il secondo è un action RPG del 2021, sviluppato da Experiment 101 e pubblicato da THQ Nordic.

Divine Knockout è invece un picchiaduro in terza persona basato sulla fisica e ambientato in un mondo stilizzato di divinità e mitologie.

I giochi di dicembre sono ad ogni elencati poco sotto:

Mass Effect Legendary Edition (PS4)

Biomutant (PS4, PS5)

Divine Knockout (PS4, PS5)

Non ci resta ora che attendere la consueta conferma ufficiale dei giochi gratis di dicembre da parte di PlayStation, la quale arriverà come di consueto nelle prossime ore.

Lanciato lo scorso mese di giugno di quest’anno, PlayStation Plus non è ancora decollato e, anzi, a ora molti utenti hanno scelto di non rinnovare l’abbonamento. Vedremo come andranno le cose nel corso del prossimo anno.

Del resto, già i giochi gratis di PlayStation Plus di novembre sono risultati essere davvero niente male, come vi abbiamo spiegato nella nostra notizia.

Sony sta infatti puntando molto sul suo servizio proprietario, seppur senza proporre qui i suoi giochi fin dal day-one.