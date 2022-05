PlayStation Plus Premium, svelati i trofei sui classici PS1: ecco il primo gioco

Tutti i fan interessati a sbloccare ogni singolo obiettivo da questo momento hanno un motivo in più per attendere PlayStation Plus Premium: è stato infatti appena annunciato che saranno disponibili anche i trofei sbloccabili sui classici PS1.

L’annuncio è arrivato in queste ore grazie a Bend Studio, autori di Days Gone (che potete recuperare con consegna rapida su Amazon) e creatori di un amatissimo classico franchise, che farà il suo grande attesissimo ritorno grazie al nuovo PlayStation Plus.

Stiamo naturalmente parlando di Syphon Filter, che dopo i primi indizi trapelati dalla stessa Sony nelle scorse settimane è stato ufficialmente confermato come parte della line-up di classici in arrivo sull’abbonamento Premium.

Sembrerebbe dunque che PS5 abbia ufficialmente deciso di applicare un brevetto relativo ai trofei su giochi emulati, che in precedenza si pensava essere collegato esclusivamente al catalogo PS3 e PS Vita ma che, evidentemente, è stato esteso anche a classici selezionati per le prime storiche generazioni di console.

Con una breve nota affidata ai profili social, Bend Studio ha infatti deciso di comunicare che giocando Syphon Filter su PlayStation Plus Premium ci sarà la possibilità di sbloccare trofei.

Ma non solo: i grandi classici saranno considerati come dei veri e propri giochi tripla-A per i collezionisti di trofei. Gli sviluppatori hanno infatti confermato che sarà possibile sbloccare anche l’ambitissimo Trofeo di Platino, dopo aver naturalmente sbloccato tutti gli obiettivi disponibili.

And yes, you can earn the Platinum too. pic.twitter.com/uCeE2diz99 — Bend Studio is Hiring! (@BendStudio) May 19, 2022

Al momento Sony non ha però confermato ufficialmente se tutti i classici includeranno nuovi trofei sbloccabili: il fatto che l’annuncio sia arrivato da Bend Studio lascerebbe intendere che la loro inclusione potrebbe dipendere dalla volontà degli sviluppatori.

L’annuncio dei trofei su Syphon Filter è stato comunque accolto con entusiasmo dagli appassionati, che hanno ringraziato Bend Studio per aver dato loro la possibilità di «platinare» uno dei loro titoli preferiti.

A questo punto, non resta che attendere ulteriori comunicazioni per scoprire se PlayStation Plus Premium confermerà o meno l’implementazione dei trofei su tutti i classici o se l’iniziativa sarà dedicata solo per alcuni titoli: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità sulla vicenda.

Se siete curiosi di scoprirne di più sul nuovo servizio in abbonamento di casa Sony, abbiamo riepilogato per voi tutti i giochi gratis e i classici confermati che potrete giocare su PlayStation Plus Premium.