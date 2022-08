PlayStation Plus Premium, nuovo gioco gratis in prova disponibile da ora

Sebbene non siano arrivati nuovi giochi gratis completi su PlayStation Plus Premium, gli utenti iscritti alla tier più elevata del servizio in abbonamento possono accedere da questo momento a una nuova prova gratuita a sorpresa.

In occasione del lancio ufficiale di Rollerdrome, Sony ha infatti deciso di rendere disponibile una nuova demo a tempo dedicata per tutti gli utenti abbonati (potete iscrivervi acquistando una gift card su Amazon), così da poter scoprire più da vicino la nuova opera di Roll7.

L’iniziativa era già stata annunciata dallo stesso team di sviluppo, che ha effettivamente mantenuto la parola data: da questo momento potrete dunque iniziare a scaricare sulla vostra console Rollerdrome e provarlo per circa un’ora di tempo.

Un bonus molto interessante che si aggiunge dunque ai nuovi 12 giochi gratis di agosto, disponibili anche per gli utenti iscritti a PS Plus Extra, questa volta esclusivo però per gli utenti Premium.

Rollerdrome è uno sparatutto d’azione in terza persona che fonde combattimenti intensi con movimenti d’azione fluidi, realizzato dagli autori della serie OlliOlli: si tratta di una delle produzioni più interessanti rilasciate per questa estate.

Da oggi anche voi potrete provare i momenti iniziali della vostra avventura per diventare campioni del nuovo brutale sport: non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale del gioco e selezionare la vostra versione preferita, in base alla vostra console di riferimento.

Dopo aver terminato la prima ora di gioco, sarà necessario acquistare Rollerdrome per poter proseguire la vostra avventura: vi ricordiamo che, naturalmente, sarete in grado di mantenere tutti i vostri salvataggi e di proseguire esattamente da dove avrete interrotto l’ultima volta.

Se siete iscritti al servizio di casa Sony, vi ricordiamo di non lasciarvi sfuggire i giochi gratis offerti con PS Plus Essential: potrete infatti scaricarli tutte le volte che vorrete, a patto di rimanere abbonati naturalmente.

Nel caso foste invece curiosi di scoprire quali sono tutti i giochi che potete provare gratuitamente con PlayStation Plus Premium, potete dare un’occhiata alla nostra lista completa delle demo.