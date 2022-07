PlayStation Plus Premium, nuovi classici Konami e Capcom in arrivo?

Lo scorso 23 giugno abbiamo visto il debutto anche in Italia del nuovo PlayStation Plus Premium, con tutta una serie di grandi classici pronti da riscoprire.

L’occasione è ghiotta, visto che ci sarà dato modo di giocare con tantissimi classici PS1 con DualSense (potete acquistarlo in offerta su Amazon).

Del resto, anche con il nuovo PlayStation Plus continuano i lanci di diversi giochi per gli abbonati, come per i titoli mensili di luglio 2022 (sebbene non è sempre tutto rose e fiori).

Vero anche che ci sono tante novità nel nuovo PlayStation Plus, come potete vedere nella nostra guida che abbiamo completato in questi giorni, sebbene ora una nuova indiscrezione farà ora felici gli appassionati di retrogaming.

Come riportato anche dai colleghi di Game Rant, un recente brevetto di Sony indica che potrebbero arrivare nel catalogo anche altri giochi classici di un certo peso.

Molti titoli sono già disponibili solo per gli abbonati al livello Premium di PlayStation Plus, tra cui chicche come Jumping Flash, Resident Evil, Tekken 2 e anche il primo Ape Escape.

Queste versioni PS Plus dei giochi sono ora superiori alle versioni PAL, trattandosi delle versioni NTSC a 60 Hz.

Questo brevetto riguarda il metodo di emulazione di Sony per i suoi videogiochi legacy per PS Plus: questi elenca anche una serie di esempi di giochi che possono essere emulati con questo metodo, tra cui Castlevania Chronicles, Resident Evil 2 e Street Figher Alpha 3.

Il brevetto elenca anche Warhawk, Tango Dance Fever e Pac-Man come altri esempi di classici che potrebbero essere giocati con questo metodo di emulazione su PlayStation Plus Premium.

Detto ciò, è quindi molto probabile che i giochi classici elencati verranno aggiunti al servizio PlayStation Plus in futuro, sebbene non è ancora dato sapere quando.

Restando in tema, PlayStation non sembra neppure avere ancora finito col mercato PC, il quale regalerà varie sorprese nel prossimo futuro.

Ma non solo: i nuovi Sconti Fantascienza sono ufficialmente disponibili su PlayStation Store, quindi approfittatene finché siete in tempo.