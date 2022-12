PlayStation Plus Premium, ecco il classico PS1 più giocato dell’anno

PlayStation Plus Premium è uno dei nuovi tier di abbonamento dell’omonimo servizio in abbonamento, che offre dei servizi unici.

I nuovi tier si affiancano al solito PlayStation Plus, quello che avete sempre conosciuto anche grazie agli abbonamenti su Amazon, e lo hanno fatto nel corso dell’anno non senza problemi.

La grande rivoluzione però non sembra aver funzionato al meglio, perché il servizio ha perso moltissimi abbonati negli ultimi mesi.

Se non altro PlayStation Plus Premium, almeno, è stato una manna per i nostalgici perché ha permesso di recuperare i grandi classici videogiochi per la prima PlayStation.

Ma qual è, in definitiva, il videogioco classico PlayStation più giocato all’interno della categoria dedicata nell’abbonamento?

Come riporta Push Square, Sony ha pubblicato oggi il classico riepilogo di fine anno con tutti i dati non solo dei giocatori, ma anche generici per quanto riguarda i servizi PlayStation.

E, nella lista dei videogiochi più giocati nella sezione PS1 di PlayStation Plus Premium, è Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue a spuntarla.

Il platform dedicato all’immortale serie di film Pixar è il videogioco su cui i nostalgici si sono rifugiati nel 2022. A seguire, il titolo PS1 più amato del 2022 è stato Tekken 2, un altro sequel e un altro grande classico.

Tra i giochi più apprezzati del catalogo, in generale, il titolo che la spunta è Mafia: Definitive Edition che, seguito a stretto giro da God of War III Remastered, sono tra i giochi più amati dagli abbonati di PlayStation Plus.

Un servizio che, attualmente, è in forte sconto per abbonarsi ma solo per alcuni fan a quanto pare stando alle fonti.

Di PlayStation Plus si è parlato di recente anche per via, ancora una volta, del franchise di Call of Duty che Microsoft avrebbe offerto in dono durante le ormai arcinote trattative.