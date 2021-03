Fortnite: arriva la rivoluzione, ed è in single-player

Fortnite è un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni, essendo uno dei battle royale più giocati di tutti i tempi (se non il più giocato di sempre in assoluto).

Nel corso degli anni, la community si è ampiamente adattata alla modalità nota come Salva il mondo, lanciata a luglio 2017, sebbene è stato solo grazie alla Battaglia Reale – uscita un paio di mesi dopo – che il gioco targato Epic Games è entrato di diritto nella storia (che piaccia oppure no).

Grazie a un’isola in continua evoluzione con altri 99 giocatori da eliminare, Fortnite ha vissuto una vita lunga e sicuramente molto fruttuosa per le tasche del publisher, nonostante i giocatori avessero da tempo bisogno di qualcosa che rivoluzionasse il gioco nelle fondamenta.

A quanto pare, ci siamo: sembra che Epic abbia ascoltato il feedback della community ed è pronta a tuffarsi nella prima opzione single-player di Fortnite (via GR).

La Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2 inizierà il 16 marzo prossimo, ma a quanto pare non con i tradizionali eventi live in cui milioni di giocatori si riuniscono sia in-game che su servizi di streaming. Ogni giocatore inizierà la nuova stagione giocando “la fine della missione dell’agente Jones” come esperienza in solitaria, in quella che è semplicemente chiamata “Zero Crisis Finale”.

Ma non solo: le conseguenze di questa missione “daranno forma alla Realtà così come la conosciamo”. Cosa significa esattamente e cosa comporterà di fatto questa prima, vera esperienza per giocatore singolo? Al momento non ci è dato sapere, sebbene le aspettative – e la curiosità – sono sicuramente alle stelle.

Ricordiamo che Fortnite è giocabile anche su PS5 e Series X|S dal mese di novembre dello scorso anno. Il gioco è disponibile da diversi mesi anche per PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, sebbene sia sparito dagli store iOS e Android.