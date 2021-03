PlayStation Plus, bonus a sorpresa per gli abbonati a marzo

I giocatori in possesso di un abbonamento a PlayStation Plus possono portarsi a casa un gustoso bonus nel mese di marzo.

Il Pacchetto Combattimento (Resistenza) per gli ultimi titoli di Call of Duty è infatti arrivato tra i benefit garantiti a quanti dispongono di una sottoscrizione al servizio premium di Sony.

Ecco il contenuto:

Una skin Operatore epica per Baker

Un progetto per fucile d’assalto epico

Un progetto per pistola epica

Un progetto per coltello tattico epico

Un portafortuna arma epico

Un biglietto da visita leggendario

Un gettone per 60 minuti di PE doppi

Per essere sbloccato, il Pacchetto Combattimento richiede uno tra Call of Duty Black Ops: Cold War o Call of Duty Warzone.

Il pacchetto sarà un’esclusiva PlayStation Plus fino al prossimo mese di novembre, dopodiché non è chiaro se per averlo bisognerà pagare una cifra a parte oppure sarà gratuito per tutti.

Non si tratta del solo pacchetto da sfruttare in-game garantito agli abbonati, è bene precisarlo: ce ne sono altri, per Fortnite, Rocket League, Apex Legends e via discorrendo, che trovate sulla pagina dedicata su PlayStation Store.

A proposito di Call of Duty Warzone, c’è una nuova arma che sta seminando il panico, la cui potenza potrebbe essere rivista al ribasso in un prossimo update.

Quanto a PlayStation Plus, invece, sono stati appena lanciati i giochi di marzo, che comprendono una discussa versione PS4 di Final Fantasy VII Remake.

La rincorsa di Sony allo scettro di miglior abbonamento continua, anche se per ora la critica vota Xbox Game Pass.