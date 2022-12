PlayStation Plus, i giochi gratis di gennaio 2023 sarebbero già stati svelati

In attesa di poter salutare ufficialmente il 2023, potrebbe essere già emersa in rete la lista completa dei giochi gratis di gennaio in arrivo su PlayStation Plus: il “solito” leak avrebbe infatti fatto trapelare in anticipo gli annunci di casa Sony.

Ancora una volta il leak arriva infatti da billbil-kun di Dealabs (via VGC), il leaker che ha precedentemente azzeccato numerose previsioni per i servizi in abbonamento: non solo per quanto riguarda PS Plus (potete iscrivervi acquistando una gift card su Amazon), ma anche per Game Pass e perfino Prime Gaming.

Ricordiamo che i nuovi giochi gratis saranno disponibili a partire dal 3 gennaio e saranno riscattabili fino al 7 febbraio: la lista viene infatti aggiornata ogni primo martedì del mese, ma basterà riscattarli per poterli scaricare tutte le volte che vorrete.

Se la lista fosse confermata, tra i giochi gratis del prossimo mese sarebbe incluso anche Star Wars Jedi: Fallen Order come titolo di maggior spessore, proposto sia per gli utenti PS5 che su PS4.

Ovviamente, l’adattamento di Guerre Stellari di casa EA sarebbe però soltanto uno dei tre giochi proposti per il prossimo mese: di seguito vi riepilogheremo la lista completa di giochi gratis che sarebbero in arrivo su PlayStation Plus Essential a gennaio 2023.

Star Wars Jedi: Fallen Order | PS5, PS4

| PS5, PS4 Fallout 76 | PS4

| PS4 Axiom Verge 2 | PS5, PS4

Molto interessante anche l’aggiunta di Fallout 76, l’adattamento multiplayer di uno dei franchise più iconici di casa Bethesda che dal prossimo mese potrete provare gratuitamente e senza alcun costo aggiuntivo.

L’ultimo gioco della lista è invece Axiom Verge 2, un affascinante metroidvania futuristico rilasciato in edizione PS5 soltanto lo scorso agosto, ma disponibile anche nella sua versione originale per PS4.

Naturalmente vi invitiamo a prendere questo leak con le dovute precauzioni, in attesa di un eventuale annuncio ufficiale da parte di Sony: nonostante il leaker sia finora rivelato pienamente affidabile, resta sempre un’indiscrezione non confermata. Vi terremo aggiornati se ci saranno novità.

Nel frattempo, vi ricordiamo che avete ancora tempo fino al 3 gennaio per riscattare i giochi gratis di dicembre, che includono anche Mass Effect Legendary Edition e Biomutant. Se siete iscritti a Plus Extra o Premium, potrete inoltre accedere ad altri 21 giochi gratis, ai quali si aggiungerà proprio a partire dal 3 gennaio anche WWE 2K22.

Dal 17 gennaio dovrebbe invece aggiornarsi il catalogo Extra e Premium, in contemporanea con l’addio di ben 10 giochi gratis dal servizio in abbonamento.