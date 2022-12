PlayStation Plus Extra e Premium, svelati tutti i giochi gratis che diranno addio a gennaio

Dopo le prime anticipazioni scoperte dagli utenti, adesso Sony ha deciso di annunciare ufficialmente tutti i giochi gratis che lasceranno il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a partire dal primo mese del 2023.

I piani più elevati del servizio in abbonamento (potete iscrivervi anche acquistando una gift card su Amazon) presentano infatti la possibilità di accedere a un catalogo in continua espansione, ma che ogni mese è costretto a fare anche alcuni sacrifici.

A differenza di quanto accade per il suo principale concorrente, la casa di PlayStation non è spesso fortemente chiara sugli addii dal servizio, costringendo gli utenti a fare ricerche manuali per scoprire quali sono i titoli in uscita.

Nelle scorse ore vi avevamo riportato le prime segnalazioni dei fan, ma adesso grazie a PlayStation Store sappiamo che presto i giochi gratis che lasceranno Extra e Premium e gennaio sono addirittura 10, e non più 4 come precedentemente credevano gli utenti.

La redazione di TrueTrophies ha infatti scansionato accuratamente ogni singola pagina dello store PlayStation, scoprendo così la lista completa di giochi gratis in uscita da PS Plus Extra e Premium a partire dal 17 gennaio: ve la riporteremo qui di seguito.

PlayStation Plus: giochi gratis in uscita a gennaio 2023

Bound by Flame

Electronic Super Joy

Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek

Leo’s Fortune

Masters of Anima

Seasons After Fall

Shiness: The Lightening Kingdom

The Council

The Last Tinker: City of Colors

Confermata dunque ufficialmente l’uscita dei giochi gratis già precedentemente individuati dai fan, ai quali però si aggiungono purtroppo altre 6 uscite a sorpresa, disponibili anche per gli utenti iscritti a Extra.

Non sono infatti attualmente previsti classici pronti a dire addio al servizio: il nostro consiglio resta quello di controllare accuratamente la lista completa e di provare tutti i titoli gratuiti prima che sia troppo tardi.

Nel frattempo, cogliamo l’occasione per ricordarvi che proprio a partire dalla scorsa giornata sono stati resi disponibili ben 21 nuovi giochi gratis: per WWE 2K22 sarà però necessario avere ancora un po’ di pazienza, dato che sarà disponibile solo a gennaio.

Non dimenticatevi anche di riscattare i giochi gratis di PlayStation Plus Essential del mese, naturalmente disponibili anche per gli iscritti a Extra e Premium: la line-up di dicembre è particolarmente interessante e include Mass Effect Legendary Edition.