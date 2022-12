PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili da ora 21 nuovi giochi gratis

Il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium si è ufficialmente aggiornato soltanto pochissimi istanti fa: da questo momento è possibile accedere a ben 21 nuovi giochi gratis sul servizio in abbonamento.

I piani più elevati di PS Plus (potete iscrivervi anche acquistando una gift card su Amazon) permettono infatti agli utenti di accedere a un catalogo di titoli in omaggio in costante aggiornamento ogni mese, includendo grandi giochi della scorsa generazione e i classici più amati.

Tra i nuovi titoli già annunciati, ben 17 sono titoli che potranno essere scaricati anche dagli utenti iscritti a Extra, mentre gli altri 4 sono classici storici disponibili in esclusiva per gli utenti Premium.

Ricordiamo inoltre che uno dei titoli precedentemente svelati, ovvero WWE 2K22, non è ancora disponibile sul servizio in abbonamento: Sony ha infatti annunciato che farà il suo ingresso solo a partire dal 3 gennaio 2023, diventando così il primo gioco in omaggio del nuovo anno.

Fatta questa doverosa premessa, di seguito vi riepilogheremo la lista completa di nuovi giochi gratis disponibili da questo momento su PlayStation Plus Extra e Premium:

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di dicembre 2022

Far Cry 5 | PS4

| PS4 Far Cry New Dawn | PS4

| PS4 Far Cry Primal | PS4

| PS4 Mortal Shell | PS4, PS5

| PS4, PS5 Judgment | PS4, PS5

| PS4, PS5 Yakuza: Like a Dragon | PS4, PS5

| PS4, PS5 Yakuza 6: The Song of Life | PS4

| PS4 Middle Earth: Shadow of Mordor | PS4

| PS4 Middle-Earth: Shadow of War | PS4

| PS4 The Pedestrian | PS4, PS5

| PS4, PS5 Evil Genius 2 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Adventure Time Pirates of the Enchiridion | PS4

| PS4 Ben 10: Power Trip | PS4, PS5

| PS4, PS5 Gigantosaurus The Game | PS4

| PS4 Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition | PS4

| PS4 Worms W.M.D | PS4

| PS4 The Escapists 2 | PS4

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di dicembre 2022

Ridge Racer 2 | PSP

| PSP Heavenly Sword | PS3

| PS3 Oddworld: Abe’s Exoddus | PS1

| PS1 Pinball Heroes | PSP

Tra i classici non possiamo che sottolineare la presenza di Ridge Racer 2, il cui arrivo era stato anticipato diverse volte per errore dalla stessa Sony e che, finalmente, diventa ufficialmente giocabile in forma gratuita.

Niente da fare invece per un amatissimo classico della serie Star Wars, probabilmente previsto per i prossimi mesi: vi terremo prontamente aggiornati se dovessimo ricevere ulteriori novità.

Nel frattempo, vi ricordiamo che tutti i giochi gratis PS Plus di dicembre sono disponibili da ora, mentre dal 3 gennaio potrete accedere anche a WWE 2K22.