PlayStation Plus, forse è già stato svelato il nuovo gioco gratis di agosto

Potrebbe essere già stato svelato in anticipo uno dei nuovi giochi gratis in arrivo nelle prossime settimane su PlayStation Plus Extra e Premium, le tier più elevate del servizio che permettono di accedere a un ampio catalogo di titoli in continua espansione.

Il nuovo PlayStation Plus (potete iscrivervi acquistando una ricarica virtuale su Amazon), dopo il consueto aggiornamento di inizio mese, ha ormai abituato i suoi fan a un secondo aggiornamento per gli iscritti a Extra e Premium, che sembra accoglierà presto un big di casa Ubisoft.

Sappiamo già infatti che presto arriverà l’intera saga di Yakuza sul servizio, ma gli annunci di Sony sembrerebbero non essere finiti qui, almeno stando a quanto dichiarato da un noto leaker.

L’insider Billbill-Kun di Dealabs (via Push Square), conosciuto per aver anticipato correttamente i giochi in uscita sul servizio di casa Sony, ha infatti svelato che il prossimo gioco gratis in arrivo sul servizio sarebbe Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands: un annuncio che seguirebbe dunque quanto già accaduto negli scorsi giorni su Xbox Game Pass.

Lo sparatutto tattico open world farebbe infatti parte del catalogo di Ubisoft+, incluso sul nuovo PlayStation Plus, e dovrebbe essere ufficializzato come nuovo gioco gratis del servizio in abbonamento nei prossimi giorni.

L’annuncio dei nuovi titoli gratis dovrebbe infatti essere atteso per mercoledì 10 agosto, giornata in cui scopriremo se anche questa predizione del noto leaker si rivelerà o meno veritiera.

Anche se si tratta di indiscrezioni da parte di un insider che, fino a questo momento, non sembra aver sbagliato nemmeno un colpo, dato che non c’è stato ancora alcun annuncio ufficiale vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Naturalmente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità sul catalogo di casa Sony, che potrebbe riservare anche qualche ulteriore sorpresa tutta da scoprire.

Nel frattempo, non dimenticatevi di riscattare i giochi gratis di agosto per PlayStation Plus Essential: la line-up del mese presenta infatti tre titoli di un certo spessore.