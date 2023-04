PlayStation Plus Extra e Premium, i giochi gratis di aprile “sfidano” Xbox

PlayStation Plus Extra e Premium diventano dei cataloghi ancora più importanti, perché sono stati confermati i nuovi giochi gratis di marzo con annessi grandi nomi.

I giochi che sono esclusivi del servizio in abbonamento di PlayStation (trovate una gift card per l’abbonamento su Amazon) che fanno parte di un catalogo accessibile solamente ad alcuni tier.

Il catalogo dei giochi gratis si è arricchito fin da subito con tantissimi titoli, fornendo un grande bonus per gli abbonati Extra e Premium.

Mentre il “classico” PlayStation Plus rivela i primi titoli gratis, Sony si lascia andare per quanto riguarda il catalogo giochi gratis degli abbonamenti più alti.

PlayStation ha svelato, tramite l’immortale blog, le novità che verranno inserite nel catalogo dei giochi PlayStation Plus di aprile 2023. Tutti i giochi saranno disponibili dal 18 aprile 2023.

Ecco i titoli per PlayStation 4 e PlayStation 5:

The PlayStation Plus Game Catalogue for April includes:

➕ Kena: Bridge of Spirits

➕ Doom Eternal

➕ Riders Republic

➕ Slay the Spire

… and many more. The full lineup: https://t.co/uM8mUrrhjD pic.twitter.com/9XPYHM9C6F

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) April 12, 2023