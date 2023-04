PlayStation Plus dice addio a ben 32 giochi gratis, e ci sono dei big

PlayStation Plus offre regolarmente nuovi giochi gratis ma, altrettanto regolarmente, alcuni vengono lasciati per strada un mese dopo l’altro.

Anche se ogni mese, come ad aprile ovviamente, PlayStation Plus regala dei giochi che sono riscattabili solo nei 30 giorni in cui sono resi disponibili, il catalogo giochi di Extra e Premium funziona diversamente.

Anche con le sorprese, come quelle di Pasqua, sono comunque a tempo limitato. Certo, 32 giochi in meno al mese non sono pochi.

Il catalogo giochi si espande ogni mese con dei titoli inediti, quelli di aprile sono già stati svelati poche ore fa e, contestualmente, Sony ha annunciato anche i giochi che verranno rimossi dai tier Extra e Premium.

Come parte del nostro normale aggiornamento dei contenuti, Marvel’s Spider-Man, Resident Evil e NBA 2K Playgrounds 2 saranno tra alcuni dei titoli che usciranno dal catalogo di giochi di PlayStation Plus a maggio. I membri con i vantaggi del catalogo dei giochi possono ancora giocare entro il 15 maggio.

E come se questi nomi già non fossero importanti, ecco la lista dei 32 titoli (confermati finora) che lasceranno il catalogo:

The Wonderful 101: Remastered (dal 18 aprile)

Marvel’s Spider-Man

Resident Evil

NBA 2K Playgrounds 2

FlatOut4 – Total Insanity

Deadlight: Director’s Cut

Homefront: The Revolution

Mighty No. 9

Red Faction Guerrilla Remastered

Shenmue 3

This War of Mine: The Little Ones

Metro: Last Light Redux

Metro 2023 Redux

Kingdom Come: Deliverance

Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY!

Left Alive Day One Edition

STAR OCEAN First Departure R

Balan Wonderworld

How to Survive: Storm Warning Edition

Pixel Piracy

Last Day of June

Virginia – The Game

Dreamfall Chapters

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

MX vs ATV All Out

Tour De France 2021

Graveyard Keeper

Kona

Relicta

Windbound

Chronos: Before the Ashes

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition

Se Marvel’s Spider-Man guida la selezione, il resto dell’elenco non è da meno in molti casi. Questi giochi se ne andranno definitivamente a maggio, quindi avete ancora un mesetto per poterli giocare senza spendere un soldo.

Vi ricordiamo che per poter usufruire di questi giochi gratis avete bisogno di un abbonamento Extra e Premium. Nel dubbio ecco quali giochi gratis vengono aggiunti in ogni livello di abbonamento.